«Какая трагедия»: во Владивостоке молодой человек, лет тридцати, поскользнулся на ледяном тротуаре, упал и умер

Родные утверждают, что проблем со здоровьем у него не было. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Началось все с крайне страшного сообщения о трагедии, которая случилась прямо на глазах жительницы Владивостока.

«Гуляла вечером с собакой на Русской, недалеко от травмпункта. Молодой парень, лет тридцати, поскользнулся (тротуар совсем не чищен), упал и потерял сознание, вероятно, ударился головой. Скорая приехала минут через 15, провели реанимационные действия, но спасти не удалось. Парень военнослужащий, здоровый, есть молодая жена, ему еще жить и жить. И кто, спрашивается, виноват» - такой эмоциональный пост был опубликован в интернете.

Разумеется, что информация вызвала большой резонанс в интернете. Приморцы были в шоке от такого трагического происшествия, которое могло случиться абсолютно с каждым. Были и те, кто просто-напросто не поверил в случившееся. К сожалению, история оказалась абсолютно правдивой. «КП-Владивосток» связалась с очевидцем, которая и сообщила обо всем в сети. Мария подтвердила детали рассказа и добавила, что пообщалась с сестрой мужчины. Она рассказала, что брат проходил медкомиссию, и никаких проблем со здоровьем у него не было.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в СУ СК по Приморскому краю, ведомство инициировало проведение проверки. Причина смерти мужчины пока неизвестна. После проведения судебно-медицинской экспертизы станет ясно – умер ли парень от падения на ледяной тротуар или здесь дело в чем-то другом.

Известно, что молодой человек был женат на девушке из Большого Камня. Пока она не готова разговаривать с журналистами.

«КП» приносит искренние соболезнования родным и близким умершего мужчины.

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