Тут как-то зарубились мы обсуждать приморскую промышленность. Хорошо так обсуждали. Чуть не матами друг друга крыли. Кто-то в упор не видел в Приморье промышленность, я же приводил примеры «Прогресса» и «Звезды», которые в свое развитие получили от государства просто фантастические суммы, на которые на авиазаводе было закуплено новое оборудование, а в Большом Камне была заново отстроена огромная верфь.И вот – «Радиоприбор». Специфика завода, не открою тайны, - радиоэлектроника, которая управляет сложными летающими конструкциями (вот тут немного промолчу). Когда завод «Прогресс» выпускал «изделие 3М82», «Радиоприбор» делал для этого изделия «мозги». Надо понимать, что вопросы по кооперации решались мгновенно - в том числе и потому, что заводы расположены в одном регионе. А вот когда «изделие» перестали делать в 2014 году, тогда и «Радиоприбор» в значительной мере утратил «рынок сбыта». Впрочем, к тому времени завод, попавший под управление «группы товарищей», которые широко поддерживались «неустановленным лицом» (приморцы поймут эти определения) и точно знали о завершении ГОЗа на 3М82, уже попал под каток развала и откровенного грабежа - только по самым смелым прикидкам, «финансовый гений», руководивший тогда заводом, мошенническим путем вывел из «Радиоприбора» активов на сумму порядка 4 миллиарда рублей (это больше, чем получил авиазавод «Прогресс» на свое развитие). Да и людям перестали платить зарплату - долг превысил пол-ярда. Когда органы наконец-то возбудились, «финансовый гений» и друг «неустановленного лица» уже свалил в США, где и пребывает в настоящее время, спасаясь от российского правосудия.Ах, да, он еще на приличную сумму и «Звезду» облегчить успел, но это отдельный разговор.Короче. Завод во Владивостоке берет на поруки машиностроительный завод в Дубне, который является головным разработчиком мозгов для всяких интересных летающих устройств, и на условиях межзаводской кооперации делится с «Радиоприбором» государственным оборонным заказом (ГОЗ). В этом году ГОЗ заканчивается, да и у Дубны появились вопросы к качеству продукции «Радиоприбора» - а что вы хотели, масса квалифицированных специалистов уже давно ушла с завода искать счастья в других местах.Так вот. Люди на грани. Их никто не слышал. Никто не хотел вникать в их проблемы.Сегодня на заводе заработала многосторонняя комиссия (совместная рабочая группа правительства края и руководства завода в Дубне), которая по каждому конкретному человеку будет принимать меры - кого трудоустроят в самой Дубне, кого на других промышленных предприятиях Владивостока – «Изумруд», «Дальприбор», «Дальзавод» готовы принимать квалифицированных специалистов.Комиссия сформирована решением краевых властей, которые не стали отсиживаться в стороне и безучастно наблюдать за человеческой трагедией.Опережая вопли тех, кто топит за развал и разруху, скажу, что чисто объективно - закрытие завода - это дань прогрессу, который не стоит на месте. Оборонная продукция, под которую был заточен завод, давно уже устарела, и в современном сражении не сможет действовать эффективно. Страна работает над созданием более эффективных средств, производство которых можно организовать только в высокотехнологичном центре - желательно там, где научные институты, где разработчик, где испытательная база. Делать конкретно это в Приморье нет никакого смысла ни в тактическом плане, ни в финансовом, ни в научно-производственном.Как-то так.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14