Группа компаний «Славда» запускает социально-экологический проект «Вторая жизнь пластика». В проект включены инфраструктурные и образовательные мероприятия по раздельному сбору и переработке пластиковых отходов во Владивостоке и других городах края. Реализация идеи стала возможной благодаря совместной работе бизнеса, Правительства Приморского края, «Приморского экологического оператора» и сферы образования.Пилотный старт проекту был дан в 2020 г. на площадке Всероссийского детского центра «Океан». В каждой из пяти дружин установили контейнеры-бутылки, специально разработанные для компании «Славда» дальневосточным конструкторским бюро. Яркие и наглядные, они прекрасно привлекают внимание к проблеме раздельного сбора и стимулируют детей и вожатых выбрасывать бутылки именно в них. В феврале 2021 г. такие контейнеры появились на территории ВГУЭС и фитнес-клуба «Чемпион» на Гоголя. В дальнейшем более 200 современных контейнеров для пластиковых отходов установят в школах, университетах, торговых центрах и популярных местах отдыха приморцев.Также в рамках проекта будет создана сеть пандоматов – устройств для приема пластика. Это действительно что-то новое для Дальнего Востока. Такие автоматы распространены в Европе и только начинают появляться в западной части России. Аппарат сканирует штрих-код на этикетке, понимает по номенклатуре, что это именно бутылка, а не что-то другое, и только после этой проверки «поглощает» тару для того, чтобы ее спрессовать. Благодаря этой технологии в пандомат вмещается больше бутылок, чем в обычные контейнеры, да и оператору проще – не нужно перевозить лишний воздух. Первые пандоматы уже в ближайшем будущем появятся в гипермаркетах торговой сети «РЕМИ».Еще один важный аспект – обеспечение процесса раздельного сбора пластика на массовых мероприятиях города и края. Эта работа уже ведется компанией «Славда», достаточно вспомнить такие события 2020 года как «ЗаБег» на Русском острове или «Ярмарка спорта» на стадионе «Строитель», где сотрудники «Славды» вели раздельный сбор. Такая работа, несомненно, будет продолжена.Проект «Вторая жизнь пластика» – это не только формирование современной и удобной инфраструктуры, но еще и большая просветительская работа. Важно не просто организовать сбор, сортировку и переработку, но еще и объяснить людям, для чего это нужно и как это делать правильно. Компания «Славда» совместно с кафедрой экологии ВГУЭС и специалистами ПЭО планирует до 2023 года охватить более 100 тысяч учащихся дошкольных, школьных и высших учебных заведений в рамках интерактивной образовательной программы. Задача проекта – сформировать у молодых людей культуру раздельного сбора и вырастить ответственное поколение.Вывоз пластика и других перерабатываемых материалов, их сортировку на отдельной линии и отправку на переработку осуществляет «Приморский экологический оператор», задействуя под эти цели отдельную спецтехнику, чтобы не смешивать сырье с бытовыми отходами. На сегодняшний день это два оранжевых автомобиля МАЗ с ярким тематическим брендированием. По словам генерального директора КГУП «ПЭО» Антона Бибикова, в будущем количество машин будет увеличено.Презентация проекта «Вторая жизнь пластика» состоялась в рамках подписания меморандума о сотрудничестве в сфере экологии между Slavda Group и Правительством Приморского края на площадке ВГУЭС 11 февраля 2021 года.– Мы сейчас видим пример реализации государственно-частного партнерства. Это начало очень хорошей идеи, над которой трудятся и бизнес, и Правительство Приморского края, и сфера образования, и экологический оператор, который сейчас переделывает свою инфраструктуру под задачи раздельного сбора мусора. Совместно мы делаем действительно большое дело, результаты которого, уверен, увидим в ближайшем будущем, - сказал Павел Серебряков, председатель Cовета директоров группы компаний «Славда».– Наверное, это первый пример эффективного решения проекта социально-ориентированного бизнеса. Считаю, что у нас уже есть первые итоги, хоть и не такие масштабные – но амбициозные цели достигаются множеством мероприятий. Основные позиции национального проекта в сфере экологии заключаются в минимизации захоронений и максимальном вовлечении в оборот тех отходов, из которых может быть создано что-то полезное для человека. Это важно для наших детей, которые уже должны воспитываться в новом обществе, – отметила Елена Пархоменко, заместитель председателя Правительства Приморского края.