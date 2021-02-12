Ох уж эта весна, которая топит лед. Перед амурными делами не в силах устоять даже мир животных. Доказательство тому - ночное рандеву двух леопардов. Подробнее об актерах немого кино про любовь.Он – небезызвестный Байкал, зарегистрированный в базе нацпарка под номером Leo 64M. Популярность к нему пришла после того, как доктор биологических наук, телеведущий и пропагандист охраны природы Николай Дроздов взял опеку над ним и в 2019 году выбрал для него имя.Она – не менее звездная пятнистая. Молодая самка Leo 8F Килли несколько лет назад пострадала в результате громкого ДТП. После аварии она скрылась с места происшествия и долгое время считалась погибшей. Но случилось чудо. Невероятная воля к жизни помогла Килли оправиться от травм и снова появиться в объективе фотоловушки. У нее не менее известный хранитель - французский горнолыжник и председатель координационной комиссии МОК по Играм в Сочи-2014 Жан-Клод Килли.Именно эти почти «голливудские» леопарды снялись в романтическом кино. Специалисты с замиранием сердца наблюдают за отношениями пары, ведь их союз может привести к появлению котят.Свидание леопардов попало в объектив автоматической камеры, которая установлена в парке. Рандеву состоялось под покровом ночи. Пятнистые гуляли по заснеженной горе в заповедном лесу. Романтика, да и только. По наблюдению экспертов, леопарды так поглощены друг другом и увлечены чувствами, что не обращают внимания на фотоловушки. Кстати, после прогулки хищники уединились в глубине тайги.- Исследования дальневосточных леопардов показывают, что брачные игры – основная причина, по которой взрослые разнополые особи могут находиться вместе, что и фиксируется фотоловушками, - отмечают в нацпарке «Земля леопарда». - В период течки поведение самок меняется: они чаще оставляют запаховые метки, сообщая о готовности к спариванию, а при встрече с самцом проявляют игривое поведение. Самцы же принимают эти сигналы, тоже активно метят территорию. Так леопарды находят друг друга.Ученые отмечают, что леопарды могут размножаться в любое время года. Как правило, их встреча длится всего несколько дней. Короткие свидания носят исключительно практический характер. Удивительно, но после мимолетной супружеской жизни влюбленные резко теряют интерес друг к другу. Если свидание проходит удачно, то самка около 90 дней вынашивает ребенка, после чего на свет появляются до 3 котят. Воспитывает их мама одна, без участия отца.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14