Синоптики уточнили прогноз по мощному циклону, который взял курс на Приморье. Как оказалось, фронтальная зона, которая сейчас проходит над Хабаровским краем и Амурской областью, вскоре приблизится к нашему региону. Он сперва станет причиной ухудшения погоды 14 февраля, поэтому на юге Приморья ожидается снег. Дальше эта фронтальная зона станет причиной зарождения мощного циклона.- Пожалуй, в нынешнем сезоне это будет первый мощный циклон, который вызовет мощный снегопад и сильную метель на Сахалине в период 16 - 17 февраля. В Приморье в период 15 — 17 февраля будет наблюдаться снег, на восточном побережье сильный, метель и штормовой ветер, - рассказал главным синоптик Приморья Борис Кубай в интервью порталу «Примпогода». - В Японском море и особенно в Татарском проливе ветер может достигать ураганной силы, высота волн и быстрое обледенение судов будут опасны для мореплавания.Вместе с тем после прохождения циклона в Приморье похолодает. Примерно 18 числа фронтальная зона снова начнет движение к северу. Поэтому температуры у поверхности земли начнут повышаться.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14