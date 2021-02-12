С 1 марта дельфинарий океанариума во Владивостоке закрывается на ремонт. Об этом «Комсомолке» рассказал представитель турфирмы. Он сообщил, что заявки в период весенних каникул на посещение дельфинария не принимаются. Закрыт он будет в период с 1 марта и вплоть до середины апреля. Сам же океанариум будет функционировать в штатном режиме.- Все заявки сейчас принимаются без строчки «дельфинарий». Мы об этом узнали, как только у океанариума появился приказ о закрытии на ремонт. Нам в устной форме сообщили, чтобы мы предупредили школы о том, что в это время шоу дельфинов не будет. Закрытие связано с тем, что в этот период времени специалисты будут ремонтировать чашу дельфинария. Подрядчики, которые взялись за такую работу, могут привести все в порядок только в это время, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» представитель турсообщества из Хабаровска.Собеседник признается, что весенние каникулы – один из самых прибыльных периодов, потому что школьники из Хабаровска, Благовещенска и Комсомольска в это время приезжают во Владивосток. Океанариум – туристическое место, которое не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Разумеется, вишенка на торте – дельфинарий с его уникальным шоу. Очевидно, что его закрытие повлияло и на количество заявок в турфирмах. Например, коммерсант, который, который беседовал с «Комсомолкой», потерял порядка 4 групп, в каждую из которых входят до 20 человек. Все они отказались от поездки во Владивосток из-за закрытия дельфинария.В самом океанариуме назвать точную дату закрытия дельфинария на ремонт не смогли.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14