В зоопарке «Садгород», расположенном в пригороде Владивостока, очередное радостное событие. На свет появился малыш яванской макаки, известной еще как макака-крабоед. Рождение довольно редкой породы, обитающей в основном в тропических странах, в условиях неволи – двойная радость. Сотрудники частного зооуголка рассказали о маме и новорожденном, порадовав жителей края трогательными кадрами.Детеныш родился 1 февраля, однако посетители смогли его увидеть только в эти выходные. В целях безопасности ребенка вместе с мамой все эти дни держали в специальном вольере, под пристальным наблюдением специалистов. Родительницу по кличке Анита еще во время беременности переселили от благоверного Гоши, чтобы глава обезьяньего семейства не претендовал на еду будущей мамочки.Кстати, Анита оказалась мамой с большой буквы. Она ни на минуту не покидает новорожденного сыночка.– Настоящая мамочка. Оберегает его. Стоит ему поползти, она тут же за ним, чтобы не упал. Настоящая умница, даже у людей не всегда встретишь такую заботу, – рассказали корреспонденту «КП» сотрудники зоопарка.По словам специалистов, мамочка и малыш чувствуют себя отлично. Их уже перевели в благоустроенный вольер в террариуме, чтобы маленьким чудом смогли любоваться посетители.Пользователи сети не остались равнодушными к радостному событию и буквально заваливают зоопарк добрыми словами.«Поздравляем с новым малышом. У вас такие благоприятные условия, что питомцы не против размножаться. Прям Ноев ковчег», «Чудо какое, как она его оберегает», «Такая заботливая мамочка», «Если еще и размножаются – значит у вас действительно хорошо. Люблю к вам приезжать», «Какая милота», – оставляют комментарии жители Приморья на официальной страничке зоопарка «Садгород».Малыш стал четвертым представителем яванской макаки в зооуголке. Помимо мамы Аниты и папы Гоши в стенах зоопарка также живет старушка Крабик.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14