Организатора терактов из банды Басаева нашли мертвым в колонии строгого режима в Приморье

В Приморье проводят проверку из-за трупа в колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В исправительной колонии №27, расположенной в поселке Волчанец в Приморье, обнаружили тело осужденного. По информации источника «КП», погибшим оказался Халид Хугуев, прославившийся на всю страну из-за терактов в Москве. Человека, приближенного к Шамилю Басаеву, занимавшегося его финансами, в 2009 году приговорили к 25 годам заключения.

По предварительным данным, тело «финансиста» известного также под кличкой Монгол, обнаружили в медсанчасти колонии. Не исключено, что к гибели террориста, который в конце 90-х организовал взрывы в гостинице «Интурист» и в торговом центре «Охотный ряд», может быть причастен кто-то из «сидельцев». Доступ в лазарет есть у отбывающих срок в хозотряде. Более подробная информация появится после официальной проверки.

– Прибывшие медработники констатировали смерть. По данному факту в ГУФСИН России по Приморскому краю проводится проверка. Ее проводит следственный комитет,– прокомментировали «Комсомолке» в пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

Напомним, из-за взрыва в «Интуристе», который произошел 26 апреля 1999 года, пострадали 11 человек, включая десятимесячного гражданина Италии. Второе взрывное устройство, заложенное в зале игровых автоматов в «Охотном ряду», стало причиной гибели 1 человека и травмирования больше 40 гостей и жителей столицы России.

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