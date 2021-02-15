Во Владивостоке 21 февраля состоится долгожданное для всех поклонников бега и зимних видов спорта событие - Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run. На лед бухты Новик выйдет более 1000 бегунов. Как сообщают организаторы соревнований беговой клуб RunDnsRun, билеты на все дистанции выкуплены.«В этом году мероприятие вызвало большой ажиотаж, - комментирует продюсер VI Ледового полумарафона HONOR Vladivostok Ice Run Александрина Кучина. – Люди соскучились по качественным спортивным событиям. Ежегодно Ледовый полумарафон привлекает самых активных и рисковых бегунов. В прошлом году в забегах участвовало порядка 1,5 тысяч человек. Но в этом году, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, пришлось ограничить количество участников до 1000. Мы полностью готовы к проведению полумарафона и уверены, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне».По словам организаторов, беговое движение набирает популярность в приморской столице. Так, на первый Ледовый полумарафон в 2016 году зарегистрировалось порядка 300-400 участников, а в этом году слоты на 21, 1 км были выкуплены за месяц до мероприятия - в середине января. Следом закончились билеты на дистанции в 10 км. В первой декаде февраля были выбраны все слоты на 5 км и детские трассы – на 1 и 0,5 кмНа VI Ледовом полумарафоне HONOR Vladivostok Ice Run не будет иностранных участников, однако на лед выйдут гости из регионов России. Зарегистрировались участники из Хабаровского Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Краснодарского краев, Приморья, Амурской, Сахалинской, Архангельской, Иркутской, Свердловской областей, ЕАО, Республики Саха (Якутия), Москвы и Санкт-Петербурга.Впервые за шесть лет Ледовый полумарафон сменил площадку. Стартовый городок расположится возле школы №5 (поселок Канал, 29) на острове Русский. Добраться до места легко – школу хорошо видно с дороги, одним из ориентиров может служить «Русская лыжня», рядом расположена остановка автобуса №22. Локация безопасна и доступна для участников.Для комфорта спортсменов и зрителей оргкомитет VI Ледового полумарафона HONOR Vladivostok IceRun готовит всю необходимую инфраструктуру. За несколько дней до мероприятия на площадке появятся интерактивные зоны, трассы очистят от снега, установят навигацию по маршруту. Непосредственно во время прохождения дистанций для участников через каждые 2,5 км на треках будут расположены пункты обогрева и питания.При проведении мероприятия организаторы обеспечат на площадке все необходимые меры безопасности, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, МЧС, Минспорта России и мировой опыт организаторов спортивных событий. Чтобы исключить риски распространения вирусов, в состав стартовых пакетов включены одноразовые маски, на площадке установят антисептики для рук.Призовой фонд ледового полумарафона составит 300 тысяч рублей. Бегуны, показавшие лучшее время, также получат подарки от бессменного титульного партнёра проекта - бренда передовой мобильной техники HONOR. Все участники получат медаль и личный повод гордиться собой.Узнать подробнее о подготовке и необходимой экипировке для забега по льду можно на сайте www.honor.vladivostokice.run.