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Общество

Дмитрий Алексеев об итогах прошлого года, "победе" над "М.Видео-Эльдорадо" и ценах на будущее

Бизнесмен рассказал, как простые ребята из дальнего уголка России добились таких успехов на рынке
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Дмитрий Алексеев.

Дмитрий Алексеев.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники DNS сообщила, что обошла «М.Видео-Эльдорадо» по объему выручки за 2020 год. Глава DNS Дмитрий Алексеев назвал сеть магазинов новым лидером рынка бытовой техники и электроники, отметив, что этого добились «простые ребята из дальнего уголка России». Предприниматель отметил, что коллеги из «М.Видео-Эльдорадо» косвенно помогали им определяться с направлением, и теперь у руководства DNS много планов на будущее.

Об итогах прошлого года и предстоящих планах сегодня с нами беседовал Дмитрий Юрьевич Алексеев, совладелец и президент группы компаний DNS. Запись эфира уже доступна на нашем YouTube канале и на сайте radiokp.ru.

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