Дмитрий Алексеев об итогах прошлого года, "победе" над "М.Видео-Эльдорадо" и ценах на будущее

Дмитрий Алексеев. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники DNS сообщила, что обошла «М.Видео-Эльдорадо» по объему выручки за 2020 год. Глава DNS Дмитрий Алексеев назвал сеть магазинов новым лидером рынка бытовой техники и электроники, отметив, что этого добились «простые ребята из дальнего уголка России». Предприниматель отметил, что коллеги из «М.Видео-Эльдорадо» косвенно помогали им определяться с направлением, и теперь у руководства DNS много планов на будущее.

Об итогах прошлого года и предстоящих планах сегодня с нами беседовал Дмитрий Юрьевич Алексеев, совладелец и президент группы компаний DNS. Запись эфира уже доступна на нашем YouTube канале и на сайте radiokp.ru.