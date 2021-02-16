«В поезде, рассказ о Ким Чен Ире»

Автор этой книги-повести – японский писатель Коидзуми Юдзуру. Напечатана японским издательством SBB. Книга впечатляюще пишет об облике и личных качествах Председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира через призму жизненных штрихов в поезде, мчащемся в октябре 1975 г. в уезд Онсон провинции Северный Хамгён в северном районе Кореи. Фабула книги начинается с показа облика Ким Чен Ира, человека страсти, увлеченного делами в небольшом вагоне поезда. Целый ряд эпизодов волнующе повествует о высоких качествах Ким Чен Ира, самоотверженно служащего делу Родины и народа.

Рассказ о Ким Чен Ире в поезде не ограничивается теми днями. Большую часть времени своего руководства делами на месте он проводил в поезде. Поезд для него был и рабочим кабинетом, и жилым домом. Поезд дает ему возможность ознакомляться с положением дел в разных районах страны и при опоре на одно определенное место одновременно развертывать многие дела. Да и не было надобности отдельно определить место для ночлега и питания, чтобы не причинялись хлопоты местному населению. Его рабочие поездки непрерывно продолжались в разных местах. В те дни всегда – и в глубокую ночь, и на раннем рассвете – не гаснул огонек в окнах его вагона – рабочего кабинета. Порой он говорил: проводить день и ночь в поезде, совершая форсированный марш, – это теперь уже стало моей привычкой. Конечно, почему бы у меня не было желания проводить праздник вместе со своей семьей и отдыхать, но этого не позволяла проблема жизни населения; пока не будет решен этот вопрос, думается, никогда не могу спокойно спать дома.

И далекую зарубежную поездку он совершил поездом.

Так, в августе 2002 г. он находился с визитом в сибирском и дальневосточном регионах России. В те дни его сопровождала журналистка Ольга Мальцева. Когда-то она спросила его: «Почему вы ездите в поезде? На это уйдет много времени, да и неудобств будет немало». В ответ: «Я не дипломат. Раз выкрою время для путешествия, то, по-моему, побольше, поподробнее надо смотреть на благо народа. И я еду поездом, хотя на это требуется много времени, да и мне трудно».

Действительно, он свой зарубежный визит совершил для самоотверженного служения Родине и народу. Так было и в дни визита в дальневосточный регион России. Он сказал: «Поезд будет местом моего ночлега. Ночью будем мчаться на места назначения, днем будем без перерыва осматривать данные объекты. Тогда я буду доволен, могу испытывать смысл поездки».

Россияне предложили ему во время дальневосточной поездки ночевать хотя бы одну последнюю ночку в гостинице. Но он провел всю ночь в поезде на территории вокзала, где полно шума поездов.

Пуликовский, полпред РФ в Дальневосточном федеральном округе, сопровождавший Председателя ГКО КНДР в дни его пребывания в РФ, в своей книге «Спецпоезд с Востока» вспоминал: «Я подтвердил, что вся деятельность Председателя ГКО Ким Чен Ира направлена на одно – принести корейскому народу благополучие и процветание».

И возвращаясь на Родину из зарубежного визита, он, прежде чем приехать прямо в столицу – Пхеньян, продолжал путь для руководства на месте делами разных отраслей народного хозяйства. И в 2011 году, последнем году своей жизни, он проводил целый год в интенсивной служебной поездке на поезде и скончался в вагоне мчащегося поезда.

Вот этот полевой поезд сейчас экспонируется в Кымсусанском Дворце Солнца, где бережно хранится тело Ким Чен Ира в саркофаге, что заставляет окидывать мысленным взором его святую жизнь.