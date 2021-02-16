Последствия снегопада во Владивостоке 15 февраля 2021: народные спасатели, массовые ДТП и круглосуточная уборка снега

Полиция помогает жителям Владивостока справиться с последствиями снегопада Фото: 25.mvd.ru

Владивосток пережил очередной удар стихии. Последствия снегопада во Владивостоке 15 февраля 2021 года ощутил на себе каждый житель столицы ДФО. Преодолевали разгул стихии сообща. Пока дорожники чистили основные магистрали, полицейские и неравнодушные жители помогали застрявшим автомобилистам. Энергетикам тоже пришлось оперативно устранять проблемы с перебоями электроснабжения на Русском острове.

Первые жертвы снегопада