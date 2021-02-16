«Весь в крови, матерился от шока». В ресторане Владивостока в День всех влюбленных посетителю отсекло пальцы из-за взрыва

Клиент пронес в ресторан взрывоопасный предмет Фото: принтскрин видео.

Празднование Дня всех влюбленных во Владивостоке завершилось серьезным ЧП. В новом ресторане города, который совсем недавно открылся и работает в тестовом режиме, прогремел взрыв. К счастью, обошлось без жертв, но пострадавший все же есть. О вечеринке с опасными игрушками «КП» рассказали клиенты заведения.

Итак, вернемся к событиям того дня. 14 февраля, воскресенье, отличная погода и с развлекательных заведений во Владивостоке уже снят запрет на ограничения по работе. Словом, все располагало к веселью, ради которого многие и собрались в новом заведении на Фонтанной. «Кооператив» позиционирует себя как первое гастро-барное пространство на Дальнем Востоке. Под одной крышей здесь собраны сразу 7 концепций различных баров и гастрономические изыски на любой вкус. Большой фуд-корт и увеселительные зоны располагаются в двухэтажном здании. Посмотреть есть на что, и многие решили посетить ресторан впервые на праздник.

По словам самих клиентов, в основном в День всех влюбленных была молодежь. Кто-то приходил большими шумными компаниями, другие же предпочитали отсесть подальше, чтобы уединиться со своими вторыми половинками.

Ближе к полуночи на первом этаже, где располагаются бары, раздался громкий хлопок.

– Мы сидели в нескольких метрах от места, где все произошло, поэтому не сразу поняли, что случилось. Все так быстро, непонятно и страшно. Сначала думала, это выстрел. Друзья стали жаловаться на неприятный запах, словно гарь, в ушах зазвенело и сильно заболела голова. Увидели парня в крови, он матерился, прижимая руку. Как я поняла, у него разорвало фаланги пальцев. Он побежал в сторону туалета, за ним уборщица со льдом. Началась какая-то суета вокруг, но, что удивительно, большинство клиентов продолжали сидеть, не понимая, что происходит и опасно ли это, – поделилась Юлиана Сенько. Девушка впервые была в новом заведении, по стечению обстоятельств, здесь проходила встреча выпускников журфака, так что все произошло на глазах у представителей СМИ.

Посетители отмечают, что первой на месте ЧП появилась группа быстрого реагирования. Следом приехала полиция. Для пострадавшего парня вызвали скорую помощь. Персонал суетился, пытаясь помочь клиенту. Не дождавшись каких-то объяснений, некоторые стали расходиться. Часть гостей продолжили веселье, невзирая на затертую кровь и произошедшее.

Как уже выяснилось позже, посетитель пострадал по собственной глупости и из-за любопытства друга.

– Установлено, что пострадавший принес с собой в заведение, предположительно, взрыватель от гранаты и демонстрировал его своему другу, который выдернул предохранительное кольцо. Произошел хлопок, в результате которого 25-летний гражданин получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу с травмой кисти, – прокомментировал «Комсомолке» специалист пресс-службы ГУМВД России по Владивостоку.

Как вспоминают очевидцы, растерянный приятель пострадавшего еще долго не мог прийти в себя. Парень то ли не поверил другу, то ли подумал, что в руках у него муляж. В общем подобных последствий он явно не ожидал. Благо, что это была не граната, а лишь ее часть. В народе детонатор еще называют «пальцеотрывалкой», вполне оправданно.

Часть клиентов отмечает, что происшествия можно было избежать, если бы в заведении была охрана.

– Мы проходили большой компанией. Никто не попросил открыть сумку, хотя я к этому привыкла при посещении клубов и баров и нормально отношусь. У парней обычно проверяют карманы, проходят с металлодетектором, тут ничего подобного не было. Сдали вещи в гардероб и прошли. Никакого фейсконтроля, – поделилась Юлиана Сенько.

Журналист, пресс-секретарь совета молодых депутатов Приморского края, уверена, что безопасность в развлекательных заведениях должна стоять на одном из первых мест. И случившееся будет уроком для многих.

– К сожалению, во Владивостоке охрана и фейсконтроль, в основном, в ночных клубах. Но нужно понимать, что здесь, на первом этаже, располагаются бары, а на втором фуд-корт. Это очень большое пространство, куда приходит много людей. Не хочу показаться хейтером. В «Кооперативе» очень красиво, вежливый персонал, готовят вкусно. Хорошо у них работает и PR-менеджер. Но я считаю, что заведение и его хозяева обязаны нести ответственность за безопасность клиентов. А уже потом оформление, развитие бренда и реклама, – подытожила собеседница.

Реакция ресторана, где все случилось, не заставила себя долго ждать.

– Что именно взорвалось, выяснит полиция. Официальное открытие заведения будет в марте, сейчас мы работаем в тестовом режиме. После происшествия, которое, надеюсь, будет первым и последним, мы сделали выводы. В ресторанах не принято досматривать клиентов, но мы готовы совершенствовать способы обеспечения безопасности для своих посетителей. С пятницы вводится новый режим допуска на барный этаж. Гостей будут проверять с помощью металлоискателя