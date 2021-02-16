15 февраля Приморье оказалось во власти мощного снежного циклона. Осадки, штормовой ветер и метель – в регион после мимолетного потепления снова вернулась зима. 16 февраля в юго-восточном, центральном и северном районах региона наблюдался незначительный снег, который продолжит идти еще 17 числа. Во Владивостоке завтра утром также не исключена вероятность выпадения осадков. Притом, сопровождаться они будут штормовым ветром – до 27 метров в секунду.- Сейчас в тылу циклона заметно похолодало, температура воздуха в нижней тропосфере понизилась до -24 градусов, но в период с 17 по 19 февраля она будет повышаться примерно на 6 градусов за сутки и к пятнице, 19 февраля, поднимется до - 6 градусов. У поверхности земли к концу недели температура снова приблизится к положительным значениям, - отмечает Борис Кубай, главный синоптик «Примгидромета». - В период с 21 по 23 февраля пока особых сюрпризов погоды в Приморье не ожидается, а температура воздуха снова пойдет на постепенное понижение.Вместе с тем, специалисты посчитали, что 15 февраля в Приморье выпало до 11 миллиметров осадков, а во Владивостоке – 5,3 миллиметра. Несмотря на то, что циклон уже покинул регион, его облачная шапка не перестает оказывать влияние на погоду, поэтому в крае ощутимо похолодало.Кстати, самым теплым днем на этой неделе будет 20 февраля. Тогда температуры воздуха в крае достигнут до +8 градусов, а во Владивостоке будет до +2. В воскресенье, 21 февраля, в регионе снова похолодает. 23 числа в День защитника Отечества нас ждет умеренно морозная погода.- На следующей неделе у нас будут все те же температурные качели – от «минуса» до «плюса». Есть вероятность выпадения небольшого количества осадков, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Пока, по предварительным прогнозам, осадки на всей территории региона ожидаются в последний день зимы – 28 февраля. Может выпасть до 3 миллиметров осадков.Аномальных ледяных дождей и сильных снегопадов в феврале уже точно не будет. Специалисты отмечают, что долгосрочные прогнозы изменчивы. Особенно при переходе в весеннюю фазу. Нам остается только надеяться на то, что зима все же покинет Приморье в ближайшее время.