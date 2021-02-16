Владивосток перенес очередной удар стихии. После снегопада крыши домов покрылись белоснежной пеленой, на тротуарах появилась наледь, а некоторые автомобили так и стоят под слоем снега. Рассказываем, как сейчас выглядит Владивосток после снегопада 15 февраля 2021 года.Основные дороги города уже расчищены, но спецтехника продолжает уборку, сгребая снег к краю обочины. Пешеходные тротуары постепенно расчищают дворники, ну а автомобилисты, как и прежде, спешат кто куда. Те, кто предпочел пока не выезжать на личном транспорте, не спешат очищать свои машины от снега.