14 февраля 2021 года самому крупному учебному парусному судну исполнилось 100 лет. В дни юбилея барка «Седов» корреспонденту «Комсомолки» удалось узнать, как связан уникальный корабль с городом Владивостоком, а также пообщаться с участниками одной из самых масштабных в истории больших парусников экспедиции.Подробностями морского перехода и уникальными фотографиями поделились сотрудники военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту, ставшие непосредственными участниками этого события.Напомним, участие в кругосветке, посвященной 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и 75-летия со Дня победы в Великой Отечественной войне приняли сразу три парусника «Росрыболовства» – «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов».Экспедиция продолжалась в общей сложности порядка 13 месяцев, «Паллада» и «Седов» совершили кругосветные путешествия, а «Крузенштерн» – трансатлантический поход. Для «Паллады» экспедиция началась 1 ноября 2019 года во Владивостоке, «Седов» и «Крузенштерн» вышли из Калининграда 8 декабря. Все три судна принимали участие в первом этапе экспедиции «Паруса Мира», кульминацией которого 20-21 февраля 2020 года стала мемориальная 200-мильная гонка вдоль побережья Антарктиды. 3 июня 2020 года по окончании перовой части экспедиции фрегат «Паллада» вернулся в родной порт Владивосток вместе с барком «Седов».Из Владивостока путь «Седова» лежал по Северному морскому пути в родной порт Калининград, при этом кораблю предстояло преодолеть порядка 10000 морских миль в северных широтах. Уникальность экспедиции была обусловлена еще и тем, что барк прошел от Калининграда до Южного полюса земли, прибыл во Владивосток, откуда планировался его переход недалеко от Северного полюса, что в течение одной навигации ранее не удалось ни одному паруснику.– 10 июля 2020 года военные следователи, сотрудники следственного управления по Приморскому краю, знаменная группа Всероссийского детского центра «Океан» и участники молодежного союза «Юный следователь» передали экипажу учебно-парусного судна «Седов» знамя «Эстафеты добрых дел» Следственного комитета Российской Федерации, – поделился с «КП» представитель военного следственного управления по Тихоокеанскому флоту Михаил Мыльников – руководство Росрыболовства, Калининградского технического университета, экипаж барка «Седов» поддержали инициативу Следственного комитета, приняли знамя на борт и выразили готовность совместного участия в патриотических мероприятиях.Петропавловск-Камчатский31 августа 2020 года «Седов» прибыл на Камчатку. 2 сентября военные следователи из Приморья совместно с камчатскими коллегами, кадетами Следственного комитета и юнармейцами провели торжественный ритуал на территории мемориального комплекса «Парк Победы» в городе Петропавловске-Камчатском. Во время мероприятия, посвященного 75 годовщине со дня окончания Курильской десантной операции, поставившей точку во Второй мировой войне, собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Гости возложили цветы к мемориальным плитам комплекса, на которых выгравированы имена 1068 воинов, павших в сражениях Великой Отечественной войны и в боях за освобождение Курильских островов.На следующий день «Седов» взял курс на Чукотку.Крайний север10 сентября 2020 года барк зашел в порт Эгвекинот Чукотского автономного округа. Экипаж парусника встретили на берегу хлебом и солью. Представители коренных малочисленных народов Чукотки угостили гостей национальными блюдами и провели обряд благодарения. Мореплавателям показали самый известный символ района – арку «Полярный круг», а для жителей и поселка организовали экскурсию на судно. После радушного приема «Седов» под парусами обогнул мыс Дежнева и направился к самому северному городу России – порту Певек.18 сентября парусник встречали со всеми почестями. Военные следователи совместно с сотрудниками Билибинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу и сотрудниками Росгвардии, которые проходят службу на плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», возложили венки и цветы к монументу, посвященному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.Следующими точками на карте стали порты Сабетта и Мурманск.Карское мореИзвестно, что во время Второй мировой войны в северных морях проходили арктические конвои. Сражения и трагедии тех времен не забыты, места гибели людей отмечены в лоциях и навигационных картах.28 сентября парусник «Седов» прошел в месте гибели парохода «Архангельск», торпедированного 30 сентября 1943 года немецкой подводной лодкой U-960. Вечером того же дня парусник прошел место гибели ледокольного парохода «Александр Сибиряков», потопленного 25 августа 1948 года огнем немецкого крейсера «Адмирал Шеер». Примечательно, что, находясь в смертельной опасности за минуты до гибели экипаж парохода «Александр Сибиряков» передал в поселок Диксон радиограмму о бое с немецким крейсером, что позволило усилить оборону порта и отразить нападение врага.11 октября экипаж парусника и курсанты выстроились на верхней палубе на торжественный митинг для поминовения военнослужащих, членов экипажей, пассажиров парохода «Марина Раскова» и тральщиков типа «АМ» «Т-114» и «Т-118» 6 дивизиона тральщиков Бригады траления ОВРа Главной базы Северного флота, погибших при выполнении боевого задания в Карском море. В момент прохождения «Седова» над местом гибели кораблей конвоя БД-5 в 50 милях западнее мыса Рогозин острова Белый приспущены Государственный флаг России, знамя Росрыболовства, знамя «Эстафеты добрых дел», объявлена минута молчания, на воду опущен венок, дан гудок тифона.КалининградПуть из Владивостока до родного порта у «Седова» занял 4 месяца. За это время курсанты занимались изучением морских специальностей, а военные следователи помогали им в освоении правовых дисциплин и криминалистики.27 ноября «Седов» прибыл в Калининградский морской рыбный порт, где состоялось торжественное построение экипажа и курсантов. Уникальная экспедиция парусников завершилась.ЭпилогНесмотря на то, что порт приписки парусника «Седов» - Калининград, с Владивостоком у них очень много общего.На протяжении 3 лет был капитаном барка «Седов» был выпускник Дальневосточного мореходного училища. В 2012- 2013 годах Николай Кузьмич Зорченко совершил на нем кругосветное плавание «По следам Крузенштерна» и за проявленный профессионализм удостоен государственной награды – Ордена Александра Невского. Сейчас Николай Кузьмич проживает в городе Владивостоке и занимает пост капитана на парусном судне «Паллада».Настоящие профессионалы своего дела, настоящие моряки – старший помощник капитана учебного парусного судна «Седов» Павел Сергеевич Старостин, старший боцман Николай Александрович Абрамов, также живут во Владивостоке и принимали участие во многих кругосветных экспедициях.Сейчас «Седов» в надежных руках Виктора Юрьевича Николина. Военное следственное управление по Тихоокеанскому флоту и редакция «Комсомолки» поздравляет капитана парусника, экипаж барка «Седов» и всех моряков со 100-летним юбилеем. Желаем кораблю спокойного моря, попутного ветра и 7 футов под килем, а экипажу здоровья, удачи, покорения новых вершин и новых открытий. Счастливого плавания!СправкаЧетырехмачтовый барк «Седов» построен в 1921 году в Германии, раньше назывался «Магдалена Виннен II». Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии. В 1946 году его передали СССР и переименовали в честь полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова(1877-1914). Длина парусника – 117,5 метра, водоизмещение – 7 320 тонн, площадь парусов – больше 4 тысяч квадратных метров. За время службы барка «Седов» под флагом военно-морского флота и вымпелом Росрыболовства он стал «учебной партой» для более чем 20 тысяч курсантов – будущих моряков.Барк «Крузенштерн» построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название «Падуя». Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.Фрегат «Паллада» построен в 1989 году. Фрегат имеет статус участника крупных международных регат и морских фестивалей в Европе, Америке, Австралии и Азии, где члены экипажа всегда удостаивались высоких наград. «Паллада» также является самым быстроходным парусным судном в мире и способно двигаться на парусах со скоростью свыше 18 узлов.