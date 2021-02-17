«Начал выплевывать легкие и терять сознание»: экс-мэр Владивостока рассказал об экстренной госпитализации в Японии

Коммерсант остался доволен системой экстренной госпитализации в Японии. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Экс-мэра Владивостока Виталия Веркеенко экстренно госпитализировали в больницу в Японии. В итоге выяснилось, что причина плохого самочувствия бизнесмена - внезапный острый аллергический трахеит. О том, как работает японская система экстренной медицинской помощи, бывший руководитель администрации краевой столицы рассказал на своей странице в сети.

Как оказалось, несколько дней Виталий Веркеенко чувствовал себя странно. А в условиях жесткой пандемии к таким тревожным звонкам стоит быть внимательным. Так экс-мэр и поступил – обратился в местную больницу за помощью. Там ему измерили температуру и отправили домой, прописав таблетки от кашля. Однако, этого оказалось недостаточно, чтобы вылечиться от недуга, и на следующий день Веркеенко госпитализировали бригадой скорой помощи. Сам предприниматель плохо помнит, как его на носилках уносили в машину врачей. Медиков вызвала его супруга, когда, как говорит сам экс-мэр, он «начал выплевывать легкие с кашлем и уже терять сознание».

Бригада прибыла на место спустя 3 минуты. По дороге в больницу пациенту сделали кардиограмму, померили давление и температуру. Дальше, уже в оперативной приемной больницы, Виталию поставили капельницу, взяли кровь на анализы, сделали тест на гриппы А и В и текст на коронавирус. Кроме того, там же на месте ему за минуту провели компьютерную томографию легких, после чего врач разъяснил все полученные результаты.

В конечном итоге все тесты на грипп и коронавирус оказались отрицательными. Легкие чистые, но есть следы от старой пневмонии.

- Теперь ищем источник того внезапного острого аллергического трахеита.В целом, организация экстренной помощи и качество медицинского обслуживания - не удивляет, а внушает уверенность, что человека не бросят. На это нужно тратить государственные деньги и на то, чтобы здоровье человека было крепче, - пишет Виталий Веркеенко на своей странице в сети.

В завершении своего поста экс-мэр Владивостока поблагодарил свою супругу, которая не растерялась и смогла вызвать бригаду медиков. «Мужчине всегда сложнее позаботиться о своем здоровье самостоятельно» - резюмировал коммерсант.

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