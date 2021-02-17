Февраль – удачное время для планирования и старта новых проектов в бизнесе, ведь предыдущий финансовый год закрыт, а все итоги подведены. Но именно на старте планирования многие молодые предприниматели начинают задумываться, а хватит ли им существующих знаний и навыков, ведь в нашем обществе конъюнктура рынка динамично меняется. С каждым годом в мире бизнеса происходят такие стремительные изменения, что их легко можно назвать революционными и прорывными. Давно заученные методики попросту уже не работают в новых условиях, их необходимо улучшать и развивать, совершенствуя свой собственный подход к организации бизнеса.Как повысить результативность своего дела, научиться правильно управлять персоналом, а также увеличить собственные шансы на трудоустройство в условиях динамично меняющейся конъюнктуры рынка? Своими советами делится Евгения Горвина, руководитель отдела рекрутинга и консалтинга Дальневосточного консалтингового агентства «Успех».Пандемия коронавируса не пощадила никого. Пострадали буквально все сферы жизнедеятельности. Из-за чего многие специалисты остались без работы. Но так ли плохо все на рынке труда сейчас?- В первую очередь пострадали секторы гостеприимства и логистики. 20-25% специалистов вынуждены были покинуть свои рабочие места, так как в них просто не было необходимости. Сейчас мы бы с осторожностью относились к росту безработицы, так как на самом деле наблюдается острая нехватка кадров. В сентябре по результатам исследования уже был виден существенный дефицит кадров во Владивостоке.Какие специалисты сейчас востребованы на рынке труда, а какие, наоборот, не в цене?- Сейчас работодатели все больше стали задумываться о ценности людских ресурсов. Есть большой запрос на руководителей отдела персонала, на тех, кто знает технологии, кто умеет работать с людьми и понимает ценность кадров. Нужны люди, занимающиеся продажами буквально во всех сферах. Очень быстро возник спрос на наш безнес-тренинг для начальников отдела продаж. Работодатель заинтересован в том, чтобы получить качественного специалиста в этой области. Выросли в цене СММ-щики, специалисты по продвижению товара в интернете и социальных сетях – это те же продажники, но уже узкой специализации. Резко упал спрос по айти направлению. Если до кризиса эта сфера была на подъеме, и айтишников буквально разбирали, то сейчас наблюдается падение интереса в этих специальностях, так как крупные проекты заморожены, и работодатель делает упор на сохранение существующих кадров, нежели на подбор новых. Если сотрудник действительно ценен, то есть масса способов, как правильно провести беседу с сотрудником, чтобы он захотел остаться на своем рабочем месте. Этому мы также учим на наших курсах.Какие программы бизнес-образования вы сейчас предлагаете, и насколько они востребованы?- Наше агентство предлагает различные бизнес-тренинги. Только на прошлой неделе мы провели три. Это и тренинги для продажников, психологические тренинги по правильному общению с людьми, разбору психотипов личности и правильному подходу у каждому из них. Мы проводим коммуникативные тренинги, коучинги, тренинги управленческой направленности и личностного роста, будь то эмоциональный интеллект, ресурсное состояние, управление стрессом, и даже конфликтология. Эти тренинги помогают не только в бизнесе, но и в повседневной жизни. Впрочем, наибольшим спросом у нас сейчас пользуются тренинги по продажам, что отражается на конъюнктуре рынка, ведь спрос рождает предложение.Какими навыками, знаниями и компетенциями должен обладать современный руководитель?- Мы рассматриваем даже не нынешнюю ситуацию, а забегаем вперед, делая задел на будущее. Топ-менеджер будущего, это человек, который ценит людей, умеет применить к ним гуманистический подход, может быстро принимать рисковые решения. Харизматичный небанальный лидер, за которым люди захотят пойти. Время, когда людей можно удержать деньгами, прошло. Сейчас лидер, это тот человек, кто может предложить человеку что-то еще, помимо денег. Кстати, нередко топ-медержеры совершают ошибки, это в основном авторитарный подход к персоналу. Излишний контроль за персоналом ведет к быстрому выгоранию, сотрудник может просто не выдержать этого темпа. Есть моменты, когда действительно необходимо авторитарное управление, но он разумен и уместен только в экстренных ситуациях. А если руководитель постоянно применяет такие навыки в управлении, то и ощущение постоянного кризисного давления будет лишь нарастать.Кроме персональных тренингов агентство занимается еще и кадровым консалтингом. В чем заключается эта работа?- Это помощь бизнесу, помощь руководителям в управлении им его персоналом. Изучение мотивации, выстраивание на ее основе программ стимулирования персонала, изучение климата в компании, командообразование, различные аттестации, проведение индивидуальных тренингов для конкретной компании под ее нужды. Все, что может помочь бизнесу в управлении персоналом, мы можем предложить. Далеко не каждый руководитель понимает, что нужно делать, чтобы соответствовать мотивации сотрудника. Нужно не только понимать, чего человек хочет, но и знать, как его направить в нужное русло и обеспечить его эффективность.Подробнее ознакомиться с программами бизнес-образования консалтингового агентства «Успех» можно на сайте, в инстаграм-аккаунте @uspeh_ka, либо позвонив по телефону 8 (423) 239-09-49.