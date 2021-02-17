В Приморье осудили водителя самосвала, по вине которого в ДТП погибли шесть человек

Спустя почти 3 года суд вынес свой вердикт. Фото: instagram/dps_vl.

Шкотовский районный суд поставил точку в громком уголовном деле, которое было возбуждено после ужасной аварии в 2019 году. На скамье подсудимых 38-летний житель Большого Камня, которого обвиняют в том, что по его вине в страшном ДТП погибли 6 человек.

В суде удалось установить, что в июле 2019 года обвиняемый, находясь за рулем технически исправного самосвала «Howo», ехал по трассе «Артем – Находка – порт Восточный» в сторону Находки. В какой-то момент он выехал на встречную полосу движения. Следователи применяют формулировку: «проявив преступную небрежность». В далеком 2019-ом сам мужчина еще не знал, что именно его «преступная небрежность» станет причиной жуткой трагедии. Самосвал врезался в «Toyota Wish», которая двигалась в противоположном направлении. В салоне машины находились семь человек, включая водителя и несовершеннолетнего ребенка.

Удар был такой силы, что в результате аварии машины превратились в груду металла. Выжить удалось лишь двум: водителю самосвала и мальчику.

- В результате аварии погибли водитель автомобиля «Toyota Wish» и его 5 пассажиров. Мальчик 2012 года рождения получил тяжкие телесные повреждения, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края. - В ДТП скончалась его мать, ребенок стал сиротой. Остальные пассажиры не были родственниками. Известно, что все они возвращались с «Садгорода».

В итоге в отношении водителя, погубившего шесть жизней, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему грозило до 7 лет лишения свободы.

Шкотовский районный суд, который рассмотрел резонансное уголовное дело, вынес свой вердикт – 4 года и 3 месяца колонии-поселения. Мужчина раскаялся и полностью признал свою вину в случившейся трагедии. В надзорном ведомстве уточняют, что приговор пока не вступил в законную силу.

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