Ученые Политехнического института ДВФУ совместно с коллегами из России, Индии и Саудовской Аравии разработали бетон, способный самостоятельно заделывать трещины с помощью бактерий. О результатах работы представители научной группы рассказали в журнале Sustainability.При изготовлении бетона был использован водный концентрат с бактериями Bacillus cohnii. Во время эксперимента бактерии активировались после того, как бетон треснул под давлением пресса и микроорганизмы внутри получили доступ к кислороду и влаге. «Разбуженные» бактерии начали заполнять повреждения карбонатом кальция (CaCO3) и ликвидировали трещины шириной от 0,2 до 0,6 мм в течение 28 дней.Как сообщает пресс-служба ДВФУ, к экспериментальным бетонным плитам вернулась первоначальная прочность на сжатие. Когда бетон восстановился, бактерии вновь «уснули».«Когда бетон дал трещину — это практически необратимый процесс, который может поставить под угрозу всю конструкцию. То, что мы сделали в рамках нашего эксперимента, соответствует международным трендам в строительстве, где существует запрос на подобные „живые“ материалы, имеющие способность к самодиагностике и самовосстановлению. Благодаря им можно избежать или сократить технически сложные и дорогостоящие ремонтные процедуры», — прокомментировал профессор ДВФУ, инженер Роман Федюк.Сообщается, что споры бактерий Bacillus cohnii способны жить в бетоне до двухсот лет и, теоретически, продлить срок службы бетона на такой же срок. Сейчас срок службы обычного бетона 50-70 лет.Вырастили бактерии Bacillus cohnii в лабораторных условиях, заставив их выживать в порах цементного камня и выделять нужный химический состав. В планах ученых разработать армированный бетон, дополнительно усилив его свойства с помощью разных видов бактерий.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14