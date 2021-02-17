«Комсомолка» уже рассказывала, как во Владивостоке сносят знаменитый китайский рынок на Спортивной. Буквально за несколько дней на месте торговых рядов образовалась пустая площадка под очередной ТЦ, о буйной торговле напоминают только кучи мусора и стройматериалов вперемешку. Многие владивосткоцы с грустью и ностальгией смотрят на все это, а некоторые пытаются извлечь пользу и совместить полезное с полезным, однако натыкаются на непонимание. Такую историю с грустным финалом, но философским выводом рассказал директор Автономной некоммерческой организации «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» Геннадий Антропов.«Большая стройка, рабочие моменты. Полученное нами от администрации края помещения, конечно же, замечательное событие. Но состояние этого помещения предполагает просто колоссальные физические и материальные затраты. Потому постоянно в поиске: денег, материалов, помощников и просто консультантов по строительству (привык не идти методом проб и ошибок, а сразу советоваться со специалистами). В понедельник волею случая забрел на Спортивную, а там кипит расчистка территории под строительство. Все основное уже вывезено, остался строительный хлам. Хотя для кого-то хлам, а нам, например, профнастил б/у, остатки деревянного бруса (нужно сделать ограждение за зданием, чтобы полностью закрыть территорию) и прочие полезные «ненужные» материалы очень даже бы сгодились, тем более видно, что все это хозяйство просто вывезут на свалку.Разыскал прораба, корректно представился и получил корректный ответ, что по этим вопросам нужно обращаться к администрации рынка.Самое интересное, что в интернете никаких контактов не нашел или это были нерабочие телефоны. Более половины опрошенных мною торговцев почему-то сказали, что они не знают, где находится администрация.Здание администрации находилось за рынком, обратил внимание на то, что вокруг него витала какая то напряженность, два рабочих, убирающих снег, настойчиво сказали, что здесь находиться нельзя. На подходе к заветной двери администрации вышел человек и как-то напряженно поинтересовался в стиле: «Че надо, чьих будешь?» Корректно объясняю суть вопроса, на что получаю ответ: «Идите отсюда, никто вам ничего не даст». Я говорю: «Все равно же на свалку вывезут, а нам пригодятся некоторые остатки материалов». «Ну почему сразу на свалку?»- спросил собеседник, но было видно, что других вариантов даже он не видит. «Идите, - сказал он, - никто и ничего вам отдавать не будет...»Уходил с легким сердцем, я как-то вдруг для себя осознал, с каким большим количеством замечательных людей я общаюсь в своей обычной жизни: это чиновники, журналисты, люди бизнеса, просто неравнодушные люди, которые по возможности помогают в наших сложных вопросах.Спасибо, добрый человек, ты мне напомнил, что счастье - это не деньги или какие-то материальные блага. Счастье - это то самое большое количество неравнодушных людей, которые тебя окружают в повседневной жизни.Добро - это просто».ПО ТЕМЕ:Под снос: во Владивостоке разбирают легендарный рынок на СпортивнойНа его месте будут строить торгово-развлекательный комплекс, но сами палатки переедут на рынок на Школьной [фото, видео]