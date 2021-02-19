Во Владивостоке орлан, упавший в море во время поединка, плыл к берегу «баттерфляем»

Орлан дважды пытался потопить упавшего в воду соперника. Фото: Ольга Васик

Известная в Приморье фотограф Ольга Васик, специализирующаяся на съемке птиц, сняла редкие кадры во Владивостоке. Два орлана вступили в поединок над морскими волнами. Что не поделили крылатые хищники, осталось загадкой.

Один из соперников, не рассчитав траекторию очередного виража, упал в воду. Хищная птица не сумела взлететь с поверхности воды и ей пришлось буквально грести к берегу около шести минут. На видео Ольга успела заснять только часть преодоленного орланом пути.

Схватка между двумя хищными птицами произошла над волнами бухты Золотой Рог во Владивостоке. Фото: Ольга Васик

"Обидчик еще пару раз прилетал и пытался потопить бедолагу. К счастью для пловца недалеко от места падения был относительно пологий берег, получилось выбраться, но не быстро. Немного обтек, отряхнулся, согрелся и полетел в более защищенное от ветра место греться и ночевать", - пишет фотограф Ольга Васик в своем Instagram-паблике.

"Тусовка" орланов-белохвостов прямо около Золотого моста во Владивостоке

Самое интересное, что буквально на следующий день Ольге пришлось наблюдать падение в море еще одного орлана. Но на этот раз птице удалось взлететь прямо с воды.

СПРАВКА

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) хищная птица из семейства ястребиных. Длина тела составляет от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев — от 200 до 230 сантиметров, масса — от 4 до 7 килограммов. После чёрного грифа, бородача и белоголового сипа орлан-белохвост является четвертой по величине хищной птицей Европы.

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