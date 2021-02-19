На этой неделе регионы Дальнего Востока по очереди оказывались под влиянием мощного снежного шторма. Без осадков не остался, пожалуй, никто. К счастью, в ближайшее время подобных апокалипсисов в Приморье не прогнозируется. В период с 21 по 23 февраля циклоны будут обходить край стороной, поэтому никакого ухудшения погоды не ожидается.Как сообщают на портале «Примпогода», небольшой снег возможен в Приморье в ночь на 21 февраля. Температуры воздуха будут в пределах -11 -18 градусов. Местами в крае похолодает до -23 градусов, на побережье намного потеплее - до -5 -10 градусов.21 февраля днем и в ночь на 22 февраля никаких осадков не ожидается, так как край будет расположен в поле повышенного атмосферного давления. Максимальные температуры воздуха в пределах -3 -10 градусов. На юге края столбик термометра поднимется до +3 градусов.22 февраля днем есть вероятность выпадения осадков, которые будут вызваны атмосферными фронтами. Вместе со снегом в край придет похолодание. Температуры воздуха понизятся на 2-6 градуса. День защитника Отечества в Приморье будет довольно морозным. Максимальные температуры понизятся до -5 -17 градусов, а на побережье снова усилится ветер.В частности во Владивостоке в выходные дни будет преимущественно без осадков. Есть вероятность небольшого снега в ночь на воскресенье и 22 февраля днем. Ночные температуры в эти дни будут в пределах -5 -9 градусов, а дневные до -2 -5 градусов.Сам праздничный день в дальневосточной столице будет солнечным, но холодным. Ночные и дневные температуры воздуха 23 февраля будут в пределах -11 -14 градусов. Во второй половине дня во Владивостоке потеплеет до -6 -9 градусов, но по ощущением мало что изменится из-за сильного морозного ветра.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14