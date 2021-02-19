Уникальные кадры с амурскими тигрятами из национального парка «Земля леопарда» удалось достать ученым. В объектив камеры попала настоящая расправа над фотоловушкой. Котята заинтересовались незнакомым предметом и решили включить его в свою игру. Так удачное место ночлежки полосатой семьи помогло ученым получить очаровательные эпизоды из жизни краснокнижных тигрят.На это раз фотоловушка была не просто сторонним наблюдателем, а была в непосредственном эпицентре происходящих событий. Котята сорвали камеру с дерева и «позвали ее играть с собой». Шалуны таскали камеру, переворачивая ее так, что она смогла заснять все на 360 градусов. Таким образом сотрудники парка получили полнометражный фильм о нападении животных на государственное имущество.- В этот раз обошлось без пропаж. Выполняя плановую проверку фотоловушек, сотрудник отдела науки «Земли леопарда» Виктор Сторожук обнаружил одну из них не там, где ожидал. Закрепленная им на дереве камера лежала на земле приблизительно в пяти метрах от ствола, - отмечают сотрудники национального парка «Земля леопарда». - Ремешок оказался разорванным на мелкие части, но сама фотоловушка работает, хотя датчик движения пробит и требуется ремонт.Ученые отмечают, что такое поведение свойственно для котят амурского тигра. Камера, которая выбивалась из привычного ландшафта, простимулировала игровое поведение малышей. Судя по всему, тигрятам не больше 9 месяцев, поэтому они с таким любопытством изучают мир вокруг себя.Приморцы были в восторге от полученного видео и поспешили оставить комментарии под постом с тигрятами. «Котята, они и есть котята», «лапочки-котятки», «шкоды, как и все дети», «побольше кадров таких» - пишут пользователи сети.Стоит отметить, что на «Земле леопарда» обитает 31 взрослая особь амурского тигра. Это, кстати, показатели самой большой плотности полосатых хищников среди российских особо охраняемых природных территорий.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14