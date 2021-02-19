«Какой-то невероятно пушистый зверек»«Может, смесь какая-то»«Милый такой! Ну, надо бы срочно узнать кто он, что ест и сколько их там»Видео, которое было опубликовано в сети, вызвало огромное количество вопросов, потому что на нем... неведомая зверюшка. Раскрыть тайну белого пушистого животного пока не удалось. Да и вообще, о незнакомце, который стал героем немого кино, стало известно случайно. Пушистика неожиданно обнаружили инспекторы приморского охотнадзора.Специалисты министерства лесного хозяйства и эксперты Центра «Амурский тигр» после просмотра видео с «белоснежкой» выдвинули свои варианты, кем мог оказаться зверек. Версии оказалось немного. Животное с высокой долей вероятности является альбиносом енотовидной собаки или носителем редкой генетической мутации по аналогии со знаменитым «белым» бенгальским тигром.- Больше вариантов нет. Енотовидные собаки – не редкое явление для Приморья, но белоснежный окрас – уже совсем другое дело, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Вадим Шкодин, пресс-секретарь Центра «Амурский тигр». – Сейчас сотрудники охотнадзора пристально следят за зверьком. В наших интересах изучить его поведение и особенности его жизни. К счастью, сейчас зима, поэтому по следам найти пушистика особого труда не составит. Мы намеренно не сообщаем место, где именно нашли зверька, из убеждений безопасности. Мало ли, кто может ринуться туда и с какими целями. Сейчас в той местности, где был найден зверек, работают инспекторы.Тем не менее, сейчас вопрос: «Это что за покемон?» остается открытым. Надеемся, что вскоре специалисты дадут ответ.СПРАВКА«Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева»Енотовидная собака, или уссурийский енот, эндемик Приморья и Приамурья. Енотовидная собака - очень своеобразный и интересный зверь.Складом тела напоминает обыкновенную собаку среднего размера, только ноги у нее короче, весит 6-10 килограммов. Зимняя шерсть у нее чрезвычайно длинная, густая, но грубая; по бокам головы развиты баки. Тон окраса грязно-серовато-бурый с черными налетом.На морде хорошо заметен темный рисунок вроде маски, как у енота-полоскуна, поэтому он называется уссурийский енот.Енотовидную собаку относят к пушным зверям. Мех у нее грубый и не очень красивый, но прочный и чрезвычайно густой, поэтому очень теплый.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14