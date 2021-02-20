Четвероклассник из Владивостока вытащил из полыньи тонущего друга

Школьнику из Владивостока вручили грамоту от МЧС "За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении утопающего". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

11-летний школьник из Приморья отмечен сотрудниками службы спасения. Жителю Владивостока Платону Полевщикову начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин вручил грамоту «За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении утопающего, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию», сообщила пресс-служба ведомства.

В воскресенье, 7 февраля в районе станции Моргородок на озере Чан Платон катался на коньках со своим другом 10-летним Владимиром. Увлекшись катанием, Вова не заметил полынью, присыпанную снегом, упал в воду и стал тонуть. Не раздумывая, Платон бросился на помощь оказавшемуся в воде другу и помог ему выбраться на лед.

— От лица Главного управления МЧС России по Приморскому краю хочу выразить благодарность Платону за самоотверженный поступок и спасение человеческой жизни. Особенные слова признательности родителям за то, что вложили в воспитание сына такие важные качества, как: смелость, умение быстро принимать решения, а также чувство плеча товарища, благодаря которому его друг был спасен, — сказал начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин.

Платон учится в четвертом классе обычной средней школы города Владивостока. Шесть лет мальчик занимается футболом и воздушной акробатикой.

— Я надеюсь, что эта история убережет других людей от возможных трагедий, а мальчишкам даст стимул к настоящим поступкам, — сказала мама Платона, Галина Полевщикова.

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