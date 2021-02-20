Во Владивостоке закрыли легендарный бар \\"Мумий Тролль\\". Официальные причины закрытия бара пока не оглашаются.В редакцию \\"Комсомольской правды - Владивосток\\" поступило сообщение о закрытии легендарного бара \\"Мумий Тролль\\". Официально причины закрытия пока не называются. Известно лишь о том, что между собственниками и управляющими заведения возникли недопонимания. Все мероприятия, запланированные в баре, отменены.Также на данный момент неизвестно, закрылся ли бар навсегда. Возможно, что локдаун носит временный характер.В полиции Владивостока сообщили, что информации о закрытии бара в их распоряжении нет. Корреспондент \\"Комсомольской правды - Владивосток\\" попытался позвонить в бар для получения уточняющей информации, однако абонент сбрасывает телефонные звонки.Информация дополняется.