Управление ФСБ по Чукотскому АО возбудило в отношении жителя Билибино уголовное дело по статье «Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере». Дело в том, что в рамках оперативных мероприятий в гараже у мужчины нашли настоящую сокровищницу. У кого-то в гараже хранятся раритетные вещи и хлам, а вот у героя статьи - драгметалл. Притом, довольно внушительной массы – больше 6 килограммов.- По данным следствия мужчина занимался незаконной скупкой природного золота. При обследовании гаража, принадлежащего подозреваемому, сотрудниками УФСБ был обнаружен и изъят промышленный драгоценный металл, который, согласно исследованию, содержит золото массой 5,994 килограмма и серебро массой 0,585 килограмма, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе УФСБ России по Чукотскому автономному округу.Стоит отметить, что согласно действующему курсу Центробанка, весь изъятый клад оценивается в 26,5 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина жителя Билибино будет доказана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14