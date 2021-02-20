Открытое обращение к жителям Приморья музыкантов Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской краевой филармонии опубликовала в своем аккаунте Facebook одна из скрипачек коллектива Елена Гунзенова.Из письма следует, что некоторое время назад коллектив оркестра узнал, что площадкой Приморской филармонии заинтересовался депутат Заксобрания края и художественный руководитель театра имени М.Горького Ефим Звеняцкий. В своих интервью он делился с журналистами идеей создания на базе филармонии шоу-кабаре. Сначала музыканты учреждения не отнеслись словам театрального режиссера серьезно, но совсем недавно «фантазии творческого человека» приобрели реальные формы.«Уже запрошена документация плана здания филармонии (для начала реконструкции зала, демонтажа кресел и установки столов и кресел для гостей. В интервью говорится о подаче во время действия лёгких алкогольных напитков и закусок). Уже ведется кастинг в труппу шоу, издан буклет, названа фамилия руководителя проекта (Звеняцкий Е.С.), режиссера шоу (ученик Звеняцкого Е.С., Анатолий Анищенко)», - говорится в открытом письме.Далее музыканты выражают глубокую обеспокоенность тем, что, по их мнению, оркестру придется покинуть родные стены. Адресовано письмо, по словам его авторов, Министру культуры РФ Ольге Любимовой и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.Надо отметить, что проект «Гранд-ревю», в котором, по идее создателя, должны соединиться в единой программе эстрадные, фольклорные и даже цирковые коллективы, Ефим Звеняцкий планировал запустить в 2020 году. Однако свои коррективы внес коронавирус.Ефим Самуилович даже высказывал надежду на то, что руководством края будет выделено здание для создания мюзик-холла, которое нужно будет оснастить аппаратурой под шоу, набрать штат сотрудников. Шла ли речь о здании Приморской филармонии, или имелось ввиду нечто иное, Звеняцкий не уточнял. Однако в одном из интервью худрук театра Горького говорил, что для шоу-программы придется переделать зал филармонии: установить вместо стационарных кресел передвижные, приобрести столы на четыре, шесть, восемь человек, за которыми зрители во время представления будут употреблять вино и закуски.Сейчас на сайте проекта продолжается кастинг.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.