Накануне в Приморье произошла авария с участием лесного жителя. Неизвестный сбил косулю и поспешил покинуть место аварии. На помощь к умирающему животному подоспели другие участники движения. Среди них оказалась сердобольная девушка – пассажирка Toyota Vitz, которая рассказала трогательную историю в социальных сетях.Все случилось ранним утром субботы, примерно в 4:00-4:30. Как рассказывает девушка, прямо на дороге автомобиль, ехавший перед ней, сбил большое животное. Остальные участники движения просто проехали мимо, как и сам виновник, а вот впечатлительная жительница Приморья так поступить уже не смогла. К счастью, в машине девушка ехала не одна.- Мы просто не знали, чем ему помочь. Мы укутали его в теплое одеяло, перенесли с середины дороги на обочину, до последнего были с ним рядом, он дышал, открывал по тихоньку глаза, - рассказывает она.Спустя 40 минут сбитая косуля начала шевелиться. На секунду спасителям животного даже показалось, что парнокопытное приходит в себя. Однако, радоваться было нечему – это были последние движения бедного животного. Олень погиб буквально на руках у сердобольной жительницы Приморья, которая все это время, надеясь на чудесное спасение парнокопытного, поглаживала его.Девушка рассказала, что хотела отвезти покалеченную косулю в ветеринарную клинику, вот только диких животных там не принимают, по ее словам. Сафари-парк, куда можно было бы обратиться за помощью, работал с 8 утра, а самостоятельно доставить к ним тяжелое животное возможности не представилось. Автомобиль, на котором ехала девушка, слишком мал для такого большого создания.- Просто мы не смогли оставить умирать животное на холодном бетоне, но судьба его распорядилась иначе. Слишком тяжело терять братьев наших меньших, даже если они обитают в лесах. Человек, которыи сбил и просто уехал, тебе верне тся бумерангом, можно было хотя бы просто оттащить его с дороги, чтобы никто не ездил по этому бедному животному, - расстроенно констатирует девушка, которой так и не удалось спасти несчастное млекопитающее.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14