«Вырвал ногу из лап медведя»: в Приморье мужчина чудесным образом спасся от хищного зверя

Мужчина остался в живых, побывав в лапах хищника. Фото: Находкинский поисково-спасательный отряд – филиал ДВРПСО МЧС России.

«Медведь напал на человека, пострадавшему требуется помощь», - именно такое сообщение поступило 21 февраля в 14:55 по местному времени в Находкинский поисково-спасательный отряд – филиал ДВРПСО МЧС России.

Как оказалось впоследствии, пострадавший - 33-летний мужчина по имени Илья, турист. В тот судьбоносный день у него состоялся одиночный поход по лесу. Забрел он довольно далеко - примерно на два километра от бухты Шепалова, где располагается база отдыха. В безлюдной местности и произошла встреча человека с медведем.

- Илья как только увидел медведя - сразу бросился к железной вышке. Схватился за металлические прутья и стал бешено взбираться. Но медведь все-таки умудрился схватить его за ногу, - рассказывают спасатели МЧС.

Илье все-таки удалось вырваться из лап хищника - что есть сил он дернул ногу и, не останавливаясь, продолжил взбираться на самый верх вышки. Именно там его и обнаружила поисково-спасательная группа: четверо спасателей Находкинского филиала Дальневосточного регионального отряда МЧС России, трое сотрудников Госохотнадзора, двое полицейских, отец и брат пострадавшего. На момент прибытия помощи зверь уже ушел.