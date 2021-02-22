Медвежонка пришлось изъять: в Приморье кровавая встреча медведицы и человека закончилась семейной разлукой

После нападения на человека медведица могла не вернуться к медвежонку. Фото: правительство Приморского края

Прогремевшая сегодня на всю страну история кровавой встречи медведицы и человека в Приморье дополнилась новыми подробностями. На этот раз с комментарием о произошедшем инциденте выступили в краевом правительстве.

Вкратце

Вчера, 21 февраля, молодой мужчина по имени Илья во время прогулки по лесу наткнулся на берлогу медведицы - хищница обустроила лежанку в неглубоком бетонном колодце для себя и своего новорожденного детеныша. Испугавшись человеческого присутствия, медведица немедленно попыталась атаковать незваного гостя. Благодаря быстрой реакции и удачному стечению обстоятельств Илье удалось избежать трагедии: он успел забраться на расположенный рядом створный знак. Правда, без травм не обошлось - хищница успела схватить его за ногу и повредить голень, после чего убежала.

Как уже ранее говорилось, Илья дождался помощи. С собой у него был заряженный сотовый телефон, поэтому даже получилось включить локацию и показать спасателям свое точное местоположение.

Прибывшая команда перевязала пострадавшему ногу, эвакуировала его с вышки вниз, а затем, уложив на носилки, донесла до бухты Шепалова. Дальше эстафету по спасению жизни переняли медики. К слову, спасателям, среди которых: сотрудники МЧС, полицейские и инспекторы госохотнадзора, - пришлось идти свыше двух километров по пересеченной местности. И по льду, и по склонам, и по оврагам.

Новые подробности

Как оказалось, прибывшая на помощь к Илье команда спасла в тот день не только мужчину, но и медвежонка - детеныша гималайского медведя, которому даже месяца от роду нет. После атаки медведица могла к нему не вернуться.

- Обычно гималайские медведи устраивают берлоги в дуплах больших деревьев, но изредка и в таких местах, как в этом случае. Если бы это была обычная берлога, можно было бы попробовать оставить там медвежонка, и установить наблюдение, чтобы удостовериться, что его мать вернулась. Но в сложившихся обстоятельствах малыша пришлось сразу изъять из среды обитания, иначе бы он просто замерз. К тому же, как показывает практика, в подобных случаях медведицы редко возвращаются к берлоге, – рассказал заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый.

В настоящее время медвежонок находится в центре реабилитации диких животных межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр» в селе Алексеевка. Вместе с ним в центре проходят реабилитацию еще два гималайских медвежонка. Как только животные подрастут, их выпустят в дикую природу.

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