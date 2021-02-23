Бомбардировка яйцами и проколотые шины: неизвестные во Владивостоке поглумились над машинами

неизвестные закидали машины яйцами.

Во Владивостоке неизвестные поглумились над припаркованными автомобилями на Красного Знамени. Неизвестные закидали машины яйцами, а также прокололи шины.

Местные жители уверены, что все произошло поздней ночью, так как не удалось найти ни одного свидетеля атаки вандалов. Не исключено, что яйца разбрасывали с высоты жилого дома, так как судя по видео "снаряд" прилетал аккурат в лобовое стекло сверху.

Что же касается проколотых шин, то тут тоже есть закономерность. Спущены только два колеса. Судя по всему, вандалы шли по дороге и протыкали колеса автомобилей. Примечательно, что у одного автомобиля в ряду запаркованных все шины целые.

Сейчас местные жители гадают, связаны ли бомбардировка яйцами и проколотые шины между собой, а также ищут свидетелей и очевидцев произошедшего.