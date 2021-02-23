Двое чукотских полицейских стали фигурантами уголовного дела за избиение мужчины

Двоих полицейских Чукотки подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия Фото: "КП" Архив

Следственный комитет Чукотки возбудил уголовное дело в отношении майора и капитана полиции. Их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия. По информации источника КП, полицейские били мужчину, заковывали его в наручники и делали "ласточку".

По версии следствия 19 февраля ночью сотрудники пункта полиции МОМВД России «Билибинский» майор полиции Башкеев и капитан полиции Жикеев в селе Рыткучи Чукотского автономного округа избивали неоднократно судимого мужчину 1984 года рождения.

- Полицейские наносили удары руками и ногами, надели на него наручники и делали «ласточку». На теле мужчины, а также на обеих кистях рук пострадавшего были обнаружены различные ссадины, - рассказал источник КП.

За превышение должностных полномочий с применением насилия, а также оружия и спецсредств возбуждено уголовное дело по пунктам «а,б» ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса. Расследование продолжается.