Гаражи разнесло. Трое подростков едва не погибли при взрыве газа в Приморье

В Партизанске прогремел взрыв в гараже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздничные выходные в приморском городе Партизанск закончились серьезным ЧП с тремя пострадавшими. Подростки получили травмы при взрыве газа в одном из гаражей в районе 1-ой шахты. Сейчас в причинах случившегося разбираются ответственные инстанции.

По словам очевидцев, трое подросток забрались в гараж на улице Комсомольская. В какой-то момент местные жители услышали громкий звук, похожий на взрыв. Обеспокоенные люди поспешили к месту происшествия. В гараже, ворота и кровлю которого искорежило, находились ребята 17, 16 и 15 лет. Для пострадавших сначала вызвали скорую помощь, однако решили ее не дожидаться, взрослые сами доставили виновников ЧП в городскую больницу. Медики диагностировали у школьников ожоги различной степени тяжести.

– В настоящее время 17 и 16-летние несовершеннолетние направлены на амбулаторное лечение. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, – прокомментировала «КП» пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Как отмечают свидетели, подростки могли баловаться бытовым газом, в гараже лежал разорвавшийся баллон. От взрыва также пострадал соседний гараж, у него частично разрушены крыша, ворота и стена. Дело уже взято на контроль прокуратуры. На месте ЧП побывал прокурор города Партизанска Дмитрий Дениш. Специалисты сейчас выясняют, как подростки проникли в чужой гараж.

– Кроме того, прокуроры проверят работу органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, – отметила пресс-служба ведомства.

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