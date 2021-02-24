«Это противостояние зимы и весны»: названа дата снежного циклона, который взял курс на Приморье

Снегопад прогнозируется уже на этой неделе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На календаре 24 февраля, а это значит – зима совсем скоро ослабеет, и бразды правления полностью перейдут госпоже весне. Однако ночь на среду оказалась крайне холодной и морозной. Да и с утра ветер не давал теплу вернуться в регион. Так Владивосток сегодня словно снова очутился в январе. Назревает вопрос – так и что там с приходом весны, оттепелью и прочими приятностями? Ну что ж, а как на счет порции осадков. Оказалось, что на Приморье взял курс снежный циклон, который совсем скоро накроет районы края.

- С сегодняшнего дня начнется потепление. Ежедневно дневные и ночные температуры будут повышаться, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Теплые воздушные массы станут благоприятным условием для выхода циклона. К нам он приблизится 28 февраля. Осадки ожидаются в последний день этого месяца и 1 марта. Циклона слабый – ожидается до 6 миллиметров осадков.

Сопровождаться непогода будет сильным ветром – до 24 метров в секунду. Это не штормовой показатель скорости. Однако, очевидно, что он ощутимо охладит воздух, несмотря на высокие температуры.

Кстати, март тоже будет крайне неоднозначным. «Минус» будет сменяться «плюсом», «плюс» - «минусом». Утверждать, что такая непостоянность может стать причиной снегопадов, преждевременно. «Пока мы наблюдаем противостояние зимы и весны, которое продолжится в марте» - говорит Марина Парфенова. Ну что ж, будем ждать, когда весна наберется сил, и в Приморье наконец-то вернется тепло.

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