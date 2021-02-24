Случилось все в начале февраля в Уссурийске. Дарья (имя студентки изменено – прим.ред.) решила отвлечься от подготовки к парам и зашла в новомодный Tik Tok. В «рекомендуемых» девушка наткнулась на видеоролик словно созданный специально для нее. Там студентке предлагали избавиться от ночной скуки нехитрой игрой.Для того, чтобы разукрасить досуг, ей нужно было только отправить на незнакомые номера сообщения с текстом: «Я спрятала тело, что дальше?». Даша подумала: «прикольно, почему бы и нет». Набрала текст в мобильном и отправила его 3 абонентам, чьи номера выдумала в тот же момент. Но «ответить» на игры девушки незнакомцы не спешили, поэтому студентка продолжила занятия и поздней ночью легла спать.И кто бы мог подумать, что среди трех выдуманных номеров, как минимум один оказался не просто существующим. Сообщение «Я спрятала тело, что дальше?» было доставлено жителю Уссурийска. Вот такое совпадение. Мужчина был несколько обескуражен, прочитав утром такое послание от неизвестного номера. Тогда приморец позвонил в полицию и рассказал обо всем случившемся оперативникам.- Для проверки данной информации на место проживания девушки прибыл оперуполномоченный, который доставил ее в отделение полиции, опросил, после чего отправил домой. Ввиду того, что данное деяние не содержит признаки состава преступления либо правонарушения, - рассказали в пресс-службе УМВД по Уссурийску. - Телефонное хулиганство не является статьей в УК. Если бы телефонный звонок сообщал о готовящемся взрыве или наличии взрывного устройства, то «шутнику» пришлось бы отвечать в суде за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».Ну что, господа студенты, будьте аккуратнее, ведь некоторые игры могут действительно стать поводом для возбуждения уголовного дела.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.