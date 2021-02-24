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Политика

Мэр Владивостока Олег Гуменюк в марте уходит в отставку – VL.ru

Главный претендент на его место, по информации журналистов, нынешний глава Артема Вячеслав Квон
Сергей БАЛАНОВ
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