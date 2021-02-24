Мэр Владивостока Олег Гуменюк в марте уходит в отставку – VL.ru

Приморский информационный портал VL.ru со ссылкой на два независимых источника сообщил, что глава администрации Владивостока Олег Гуменюк в марте освободит свое кресло. Более того, журналистам стал известен и главный претендент на это место – нынешний глава Артема Вячеслав Квон.В администрации Владивостока эту «новость» официально не комментируют, называя ее слухами. Однако и с опровержениями пока никто не торопится.Если отставка Олега Гуменюка состоится, нового главу будут выбирать депутаты Думы Владивостока из кандидатур, предварительно одобренных специальной комиссией. Так было в 2018 году, когда главой города стал Виталий Веркеенко, так случилось и в марте 2019 года, когда Олег Гуменюк официально стал главой дальневосточной столицы. Официально – потому что до этого он несколько месяцев руководил городом с приставкой и.о. А еще ранее, в конце 2018-го, был назначен на должность первого заместителя главы города.Не исключено, что и на этот раз мы увидим нечто подобное: Квона сначала назначат первым вице-мэром. Тем более что буквально на днях стало известно, что эту должность освобождает Ольга Козерацкая.Что касается самого Вячеслава Квона, то он уже давно заслужил титул «кризисного мэра». В 2017 году ему, на тот момент председателю Думы Артемосвкого городского округа, предложили, а по некоторым данным, очень сильно попросили возглавить застрявший в глубоком кризисе Спасск-Дальний. Что они и сделал. Вскоре его попросили «помочь» с Находкой, предложив место заместителя главы с последующим повышением. Правда, это кадровое назначение так и не состоялось, однако после отставки «худшего мэра» Авдеева Квон вернулся в Артемовский городской округ, которым сейчас и руководит.Справка «КП»Квон Вячеслав Васильевич родился 31 июля 1964 года в поселке Тавричанка Приморского края. Образование высшее: Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, квалификация «пилот». Женат, имеет двоих детей.ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1981 - 1982 гг. – Тавричанское шахтостроительное управление, электрослесарь1986 – 1998 гг. – 145 Летный отряд г. Владивостока (в последующем ОАО «Владивосток Авиа»), пилот1998 г. - по настоящее время – ООО «Старт – 1», директор12 октября 2008 года избран депутатом Думы Артемовского городского округа шестого созыва.16 октября 2008 года избран председателем постоянной комиссии Думы Артемовского городского округа по вопросам жизнеобеспечения и содействия проведению реформы ЖКХС 14 октября 2012 года избран депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва.2012 - 2017 г.г. - председатель Думы Артемовского городского округа седьмого созыва.2017 - 2020 г.г. - глава городского округа Спасск-Дальний2020 - по н. вр. - глава Артемовского городского округаЧлен Партии «Единая Россия» с 10 июля 2008 года