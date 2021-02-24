Вячеслав Квон прокомментировал «Комсомолке» слухи о назначении его главой Владивостока

Вячеслав Квон. Фото: пресс-служба Артемовского городского округа

Журналистам КП-Владивосток удалось дозвониться до главы Артемовского городского округа Вячеслава Квона, которому прочат кресло мэра Владивостока. Напомним, портал VL.ru сообщил, ссылаясь на источники, что в марте глава приморской столицы Олег Гуменюк может уйти в отставку, а главный претендент на его место – нынешний глава Артема.

- Да, мне уже показали эту публикацию. Я вам честно должен сказать: у меня сейчас здесь, в Артеме, очень много дел. Очень много всего, чем именно мне еще предстоит заняться. Да и Олег Владимирович (нынешний глава Владивостока Олег Гуменюк – прим. ред.), насколько я знаю, тоже сейчас активно работает. Так что нет, - прокомментировал новость Вячеслав Квон.

На прямой вопрос, поступало ли ему такое предложение – возглавить Владивосток или стать вице-мэром, - Вячеслав Квон ответил отрицательно.

Впрочем, на предположение корреспондента о том, что его могут связывать некие обязательства о неразглашении, глава Артема отреагировал улыбкой. Похоже, что интрига пока сохраняется.

Напомним, что Вячеслав Квон уже давно заслужил титул «кризисного мэра». В 2017 году ему, на тот момент председателю Думы Артемосвкого городского округа, предложили, а по некоторым данным, очень сильно попросили возглавить застрявший в глубоком кризисе Спасск-Дальний. Что они и сделал. Вскоре его попросили «помочь» с Находкой, предложив место заместителя главы с последующим повышением. Правда, это кадровое назначение так и не состоялось, однако после отставки «худшего мэра» Авдеева Квон вернулся в Артемовский городской округ, которым сейчас и руководит.