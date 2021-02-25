Уссурийск второй год подряд занял последнее место в рейтинге самых комфортных и доступных городов России

Второй год подряд Уссурийск занимает последнее место в рейтинге городов России по комфортности и доступности жизни Фото: Сергей БАЛАНОВ

Институт территориального планирования «Урбаника» составил новый рейтинг городов по комфортности и доступности жизни. Среди ста городов России, как и год назад, на последнем месте оказался Уссурийск, и вот почему.

Аналитики института отмечают, что последнее место в списке обусловлено невысоким доходов населения, высокими ценами и низким уровнем комфорта жизни.

«У нас есть две большие группы городов, формирующие середину рейтинга, — те, где жить комфортно, но дорого, и те, где жить некомфортно, зато дешево. А Уссурийск — один из немногих городов, где и некомфортно, и дорого», - говорит управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков.

Эксперты посчитали, что уровень благоустройства Уссурийска ниже среднего по рейтингу на 7%. А на покупку квартиры площадью 40 квадратный метров у жителя Уссурийска уйдет 5,3 года, в то время, как в Южно-Сахалинске, который занял восьмую строчку рейтинга, на покупку такой квартиры уйдет 5 лет. Эти цифры приводят аналитики, учитывая, что придется всю зарплату тратить лишь на покупку квартиры.

Продолжая сравнительный анализ, эксперты института отмечают, что Южно-Сахалинск обгоняет Уссурийск по площадям качественных торговых центров, заменяющих общественные пространства открытого типа, в пять раз.