«Страшно, что это кумир молодежи»: во Владивостоке фанаты новомодной Инстасамки после скандала начали сжигать билеты на ее концерт

Способ уничтожения был выбран крайне символичный. Фото: принтскрин видео.

В мире социальных сетей не утихают обсуждения скандала, связанного с известной среди молодежи рэп-исполнительницей Инстасамкой. Напомним, что шумиха поднялась после нескольких видео, которые блогер Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, опубликовала на своей странице в сети. На одном из них она демонстративно отчитывает визажистов, которые якобы опоздали к ней на преображение. Девушка сперва выбрасывает косметичку за дверь, затем рассказывает своим подписчикам о своем негативном отношении к «обслуживающему персоналу». В речи юная звезда не чурается использовать ненормативную лексику.

Есть еще одно, не менее интеллектуальное видео, на котором Инстасамка сжигает на камеру две купюры, каждая из которых номиналом по 5 тысяч рублей. Деньги, которые исполнительница, по ее словам, должна была заплатить тем самым не пунктуальным визажистам.

Нелестные отзывы на счет «обслуживающего персонала» и такое поведение вызвали бурю негодования со стороны фанатов звездной девушки и других артистов шоу-бизнеса. Некоторые даже отказались сотрудничать с Инстасамкой именно после этого скандала. А вот жители Владивостока в знак протеста начали сжигать билеты на ее концерт, который должен состояться в дальневосточной столице 12 марта. Первой, кто решилась на такого рода перфоманс, стала Юлиана Сенько, журналист, у которой своя медиашкола и которая преподает курсы по видеоблогингу для детей.

Девушка сняла на камеру, как она сжигает билет, купленный на концерт Инстасамки. Лаконичный ролик, снятый под одну из известных композиций «самой высокооплачиваемой рэп-исполнительницы в России», молниеносно разлетелся по группам в сети. «Комсомолка» связалась с Юлианой и выяснила, что она хотела сказать своей публикацией с сжиганием билета.

- Когда я вижу, кого слушает молодежь, кто является их кумирами, мне становится страшно. Понятно, что это была заранее задуманная и спланированная акция. Чтобы выразить свое мнение на этот счет, я использовала современный метод. Я понимала, если напишу просто длинный пост в инстаграме, я не привлеку внимание к своей позиции. А такого рода жест со сжиганием дает возможность продвинуть принцип, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Юлиана Сенько. - Сегодня, к сожалению, это - кумиры молодежи, их сейчас огромное количество, и Инстасамка - не единственный случай. Она просто самый яркий пример, но не единственный. Схема у всех одна и та же. Они «хайпуют» на скандалах, которые противоречат всем нормам человечности и адекватности. То есть они привлекают к себе внимание таким свинским отношением, чтобы вызвать негатив к своей персоне. Кто-то сжигает машины, кто-то пранкует и совершает ужасные действия.

По мнению Юлианы, Инстасамка, чтобы увеличить рейтинг своей популярности, пошла по пути жестокого отношения к людям. Только вот вызвало все это вполне себе очевидные последствия – критику и негодование со стороны общественности.

Юлиана вернула деньги за купленный билет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Блогинг – это профессия, а такие люди засоряют информационное поле своими курсами, своими плохими принципами. Показывают молодежи, что, мол, смотри, у меня 4 миллиона подписчиков, я для этого ничего не делаю, у меня нет образования, таланта ноль, я просто ворую треки у зарубежных исполнителей, максимально привлекаю к себе внимание с нулевым финансовым вложением. В итоге Инстасамку обсуждают везде всю последнюю неделю. Это колоссальный пиар для ее персоны. Можно даже не сомневаться, что она совсем скоро начнет на этом зарабатывать, - рассказывает Юлиана. - Именно это я и хотела сказать своим видео, где я сжигаю билеты на ее концерт. Это не просто жест протеста. Это был еще и жест того, что нужно прекращать восхвалять таких людей - нужно от них отписываться. Не спонсировать их, потому что они живут за счет того самого «обслуживающего персонала» - коих прозвала всех Инстасамка.

Видео с тем, как Юлиана сжигает билет на концерт Инстасамки, уже набрал порядка 500 000 просмотров, около 100 тысяч человек прокомментировали ролик, а десятки тысяч репостнули его себе на страницы. С