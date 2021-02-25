Жители Владивостока "тратят" на зарплату мэра меньше всех в ДФО - 3 рубля 8 копеек

Жители Владивостока платят в год на содержание мэра всего три рубля и восемь копеек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После того, как депутаты Думы Владивостока 25 февраля повысили оклад главе города, возник вопрос, сколько на самом деле он зарабатывает и является ли его зарплата большой. Оказалось, что каждый житель столицы Приморского края тратит в год на зарплату градоначальника все лишь чуть больше трех рублей. Поэтому мэр Владивостока обходится его жителям дешевле, чем любой другой глава муниципалитета на всей территории ДФО.

Таблицу с информацией о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на содержание главы муниципального образования в 2021 году, опубликовала в своем телеграм-канале депутат городской Думы Роза Чемерис. В ней приведены данные по численности населения муниципалитета и фонда оплаты труда глав столиц ДФО и городов Приморья. Сопоставив эти данные, можно понять, сколько рублей в год тратит на зарплату мэра каждый житель того или иного муниципалитета.

Согласно этой информации, житель Владивостока тратит в год всего 3 рубля 8 копеек на зарплату мэра. Это самый низкий показатель не только среди других городов Приморского края, но и по всему Дальнему Востоку. Так, например, самый дорогой для населения мэр в Приморье работает в Дальнереченске. На его зарплату ежегодно житель города тратит 80 рублей 21 копейку.

На втором месте среди самых бюджетных градоначальников расположился Уссурийск, чьи жители ежегодно отчисляют на зарплату мэра 21 рубль и 2 копейки. Третье место среди самых бюджетных мэров занимает глава Находки - 21 рубль и 48 копеек. Мэр столицы соседнего региона - Хабаровска - обходится жителю в 9 рублей 82 копейки. Ну а третье место среди бюджетных градоначальников по Дальнему Востоку занимает Чита - 10 рублей 59 копеек в год.