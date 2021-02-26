Наталья Пежемская – акушер-гинеколог в Находкинской городской больнице. Едва ли не все медицинское сообщество Приморье о ней узнало в 2020 году, когда Наталья решила рассказать про заработные платы сотрудников здравоохранения. Тогда в сети была опубликована серия видеороликов, в которых врачи показывают, сколько они зарабатывают на самом деле. Так дальневосточница хотела показать, как в регионе работает «майский указ», согласно которому зарплата врачей без учета надбавок краевых «плюшек», сертификатов и переработок должна быть не ниже средней зарплате по региону. Прокуратура по этому поводу проводила проверку, но о результатах чуть ниже.Согласно данным Приморскстату, средняя заработная плата в Приморье, если брать за основу данные, полученные в период с января по ноябрь 2020 года, составляет 48 288 рублей. Только вот по словам Натальи, зарплаты находкинских врачей на порядок ниже.- Заработная плата без надбавок за переработки в нашей горбольнице составляет около 23-26 тысяч рублей. Но из-за дефицита кадров почти каждый здесь работает на нескольких ставках. Но даже при таком раскладе далеко не у всех заработные платы приближаются к 48 тысячам, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Наталья Пежемская. – Мы пытались выйти на прямой разговор с властями, но обещанная конференция на этот счет так и не состоялась.Кстати, ранее минздрав Приморья сообщало о том, что в курсе сложившейся ситуации. Более того, руководство больницы выступало с обращением к персоналу о том, чтобы провести переговоры в индивидуальном порядке. Однако беседа так и не состоялась, а медики пошли по иному пути - они обратились в соцсети, и их персональные данные ушли в интернет вместе с цифрами про заработные платы. Стоит отметить, что прокуратура уже проводила проверку по факту размещенных видео, однако надзорное ведомство не нашло подтверждения заявленным низким зарплатам врачей в Находкинской больнице.В результате на 22 февраля неизвестный обстрелял машину Subaru Forester Натальи, припаркованную около ее дома в Ливадии. Мужчина в капюшоне подошел к авто, вытащил руку из кармана и произвел выстрел. Судя по многочисленным следам от огнестрела на капоте и фаре, неизвестный стрелял дробью.- Машину я парковала в одном и том же месте три дня подряд. Человек знал, где я живу и целенаправленно подошел именно к моей машине. Я это расцениваю как угрозу убийством. На видео я обратилась к следователям, чтобы спросить, по их мнению, это не давление на меня? К тому же, сейчас в больнице изымается документация в рамках проверки на счет низких заработных плат врачей. Я не знаю, кто стрелял, но игнорировать череду таких совпадений я просто не могу, - делится Наталья.«Комсомолка» просила Минздрав прокомментировать эти сведения, но пока ведомство никаких комментариев не дает. Сейчас в обстоятельствах произошедшего пытаются разобраться полицейские, которые инициировали проведение проверки.- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли видеозаписи камер наружного наблюдения, - рассказали «КП» в пресс-службе ОМВД России по городу Находке. - Устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.Если стрелка признают виновным в «Умышленном повреждении имущества», то ему грозит до 5 лет лишения свободы. Если же Наталья права, и речь пойдет об угрозе убийством, то им займется СК.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14