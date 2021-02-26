Бассейн «Локомотив» находится на территории спортивно-оздоровительного комплекса РЖД в Уссурийске (ул. Попова, 33), и он по-настоящему уникален не только для Приморского края, но и, пожалуй, для всего Дальнего Востока. Где еще можно найти круглогодичный бассейн под открытым небом таких размеров и даже с дорожками. В состав комплекса помимо самого бассейна входят сауна, тропический сад и кафе.Чаша бассейна расположена под открытым небом, но вход в воду начинается сразу с теплой раздевалки, так что тело все время находится в тепле. Вода в бассейне действительно комфортная: +31 - +33 . И сразу ответим на самый популярный вопрос: не мерзнет ли голова? Нет, не мерзнет, проверено.Бассейн разноуровневый, предназначен как для взрослых, так и для совсем маленьких деток. Длина дорожек - 25 метров. Длительность сеанса - 1 час, включая время на переодевание. Для сушки волос есть фены. Во время сеанса можно сходить погреться в сауне.Время работы: с 8 до 23 ежедневно, без выходных. Вход строго по предварительной записи, т.к. желающих очень много, а дорожек только четыре (телефон 8 - 423 - 425-39-68).Стоимость билетов: бассейн + сауна: 300 рублей взрослым, 190 рублей детям с 2 до 14 лет, дети до двух лет - бесплатно.Лайфхак: заходите в сауну в середине сеанса, а не в начале. После сауны вода в бассейне кажется прохладной!Помимо бассейна все гости комплекса могут посетить местный оазис или тропический сад с удивительными растениями. Если группа большая, вам дадут экскурсовода-биолога, который подробно расскажет о них. Кстати, в феврале и в марте в саду начинают созревать настоящие бананы и цветет рододендрон.Стоимость билетов в тропический сад: 100 рублей взрослым, 50 рублей детям.Помимо этого на территории комплекса функционирует кафе с очень вкусной выпечкой (булочки, пирожки), где вы можете перекусить и попить чай.Данный материал не является рекламой. Текст и фото предоставлены командой проекта «7 чудес Приморского края с Лялей Алексаковой».