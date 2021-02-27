В Приморье у одной из местных газет вышел поздравительный номер, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Вот только редактор газеты почему-то решил переиначить российский триколор. Так, в тираж вышла газета с «сербским» флагом.Случился курьёзный инцидент в городе Большой Камень. Именно там в одной из редакций выпускается газета «ЗАТО». К слову, издание совсем не шуточное – официальное СМИ администрации городского округа, между прочим.В Инстаграм-паблике газеты пару дней назад появилась фотография свежего номера. В описании к фото все просто: небольшое содержание многотиражки. На обложке гордо красуется надпись «С Днем защитника Отечества!», а большекаменцы возлагают цветы к памятнику. Украшает обложку газеты лента из флага. Все бы ничего, вот только российский триколор, почему-то, изображен вверх ногами.Судя по всему, редактор газеты «ЗАТО» оплошность не заметил. Однако бдительные горожане оказались внимательнее.«Обеденное занудство: у вас государственный флаг Сербии изображен», – сообщил один из подписчиков паблика.Видимо только тогда в СМИ увидели курьёзную ошибку, но назад пути уже не было – газета вышла в тираж. В ответ на комментарий редакторы газеты отправили лишь несколько удивленных смайлов.Конечно, это было не единственное высказывание в адрес издания. Местные жители назвали недосмотр позором, а редактор газеты так и не удосужился принести читателям извинения за ошибку.К слову, несколько лет назад таким же образом опозорилась одна из администраций в Приморском крае. Дело произошло в городе Партизанск. По ошибке одного из чиновников над главным зданием города появился перевернутый флаг России. Из служащих администрации ошибку никто не заметил, тревогу забили бдительные жители. Кто-то даже написал заявление в полицию.Фотография «нового» триколора моментально разлетелась по социальным сетям, но большинство приморцев все же отнеслись с юмором к ситуации.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14