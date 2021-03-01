Самка дальневосточного леопарда по кличке Борте не только выжила после попадания в браконьерскую петлю на территории Китая, но и, восстановив силы, воспитала котят. Об этом специалисты нацпарка «Земля леопарда» в Приморье узнали по данным, полученным с фотоловушек.Леопардесса Leo 16F, хранителем которой является американский актер Стивен Сигал, несколько месяцев назад зашла на территорию Китая. Хотя в стране проводится систематическая борьба с браконьерством, в лесу еще встречаются браконьерские петли для копытных. Эти ловушки устроены так, что петля тем сильнее впиваются в живую плоть, чем сильнее жертва пытается выбраться. В такую западню попала Борте, но сумела вырваться и вернуться на «Землю леопарда».Пятнистую хищницу с огромным шрамом в области живота зафиксировали фотоловушки нацпарка. По оценкам специалистов, такая рана могла стоить леопарду жизни. Однако Борте выжила и смогла воспитать потомство: позже фотоловушка сняла ее в сопровождении двух котят. Все члены семейства выглядят здоровыми.Похожая история произошла в 2016 году с самкой дальневосточного леопарда по кличке Алекса (Leo 27F). Она вернулась из Китая со рваной раной от петли в районе живота. Работники заповедника мысленно попрощались с Алексой, но она быстро поправилась и через два года, абсолютно здоровая, была запечатлена фотоловушками с двумя котятами.СПРАВКАГолливудский актер Стивен Сигал, ставший Хранителем леопардессы в 2015 году, дал ей имя Борте в честь первой жены Чингисхана, которая родила мужу множество детей. Леопардиха оправдала свое имя, символизирующее созидание и жизнь: она минимум четыре раза приносила потомство.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14