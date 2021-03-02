В конце февраля в семье Стрекаловых случилось несчастье. Серьезный пожар уничтожил их цех по производству рыбы. Для приморцев это стало настоящим горем, и в отчаянии они обратились за помощью к неравнодушным горожанам.- Сгорело дело всей нашей жизни. Небольшой цех по производству рыбы во дворе. Мы обычная многодетная семья с 4 детьми. В один час сгорело все, что мы строили много лет. Работали в цеху с мужем сами, торговали тоже сами. Это был единственный доход для нашей семьи. Еще не выплачены все кредиты, которые были взяты на строительство, - пишет Ксения Стрекалова. - Мы не привыкли просить о помощи, всегда сами старались всем помогать. Но сейчас мы в отчаянии. Средств на восстановление цеха нет. Мир не без добрых людей. Возможно у кого-то есть стройматериалы, которые лежат без надобности. Мы сами погрузим, привезем. Или у кого-то есть возможность помочь финансово.На крик о помощи уже отозвались десятки горожан. Каждый пытается сейчас поддержать Стрекаловых хотя бы словом, поэтому люди пишут комментарии под фотографией с последствиями пожара. «Сил вам, очень жаль», «Держитесь, главное – вы все живы», «Какое же несчастье» - говорят дальневосточники.Как оказалось, Стрекаловым удалось спасти дом, хотя риск, что огонь перебросится с цеха, который расположен во дворе, на него, был. К счастью, все обошлось. А главное – все живы. К слову, по словам самой Ксении, комиссия, которая должна заняться расследованием причин возгорания, пока не вынесла свой вердикт. Сами же они предполагают, что пожар случился из-за скачка напряжения, которое привело короткому замыканию.Оказать финансовую помощь Стрекаловым можете по номеру карты: 5469500012936094. Получатель Ксения Аплоновна С.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14