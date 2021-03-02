Первый день весны - время обновления, время новых свершений. Символично, что именно 1 марта, партия «Справедливая Россия» провела свою пресс-конференцию, посвященную объединению трех политических сил под эгидой одной партии. «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединяются в социалистическую политическую партию «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Рассказываем, какие идеи движут новой партией, о планах ее членов на предстоящие выборы в 2021 году и о политической программе.Для чего нужно объединениеПо мнению председателя Приморского отделения партии «Справедливая Россия» Алексея Козицкого, 2021 год будет эпохальным, определяющим дальнейшее развитие страны на многие десятилетия, потому что в обществе назрели перемены. Фактически, такое объединение не что иное, как консолидация усилий единомышленников, объединенных общей социалистической идеологией.В работе над новой программой примут участие не только справороссы, но и лидеры местных отделений партии «За свободу» Михаил Ленников и «Патриоты России» Лариса Распутная. Во многом новая программа будет перекликаться с федеральной. Это финансирование культурного блока не менее 3% от ВВП, борьба с бедностью, демография как национальная идея, финансирование здравоохранения на уровне 7% от ВВП, отмена ЕГЭ и недопустимость экспериментов в части дистанционного образования.Ликвидация бедности - приоритетная задачаВторым по списку, но не менее важным пунктом программы новой партии станет ликвидация бедности в стране. По мнению Алексея Козицкого масштаб этой проблемы настолько велик, что в партии уже рассматривают бедность, как угрозу национальной безопасности страны.- Только в нашей стране существуют работающие бедные. Эти люди работают пять дней в неделю восемь положенных часов и при этом живут за чертой бедности. Семейная бедность: молодые люди при создании семьи и появлении детей начинают жить хуже, так как содержание ребенка в нашей стране - серьезное испытание. Пенсионная бедность: люди, рассчитывавшие выйти на пенсию, вынуждены продолжать трудиться, имея проблемы со здоровьем и трудоустройством. А ситуация с увольнением людей предпенсионного возраста, остается острой. Бедность инвалидов: когда люди в силу ограниченных возможностей не могут полноценно работать и становятся бедными. Бедность из-за кредитной кабалы: наша партия неоднократно заявляла о необходимости ликвидации микрокредитных организаций и повышения финансовой грамотности и будет требовать этого в следующем созыве.Где взять деньги?На эти фундаментальные изменения общества нужны средства. Партия предлагает выверенные просчитанные предложения по изысканию финансов для воплощения своей политики в жизнь.- В первую очередь, это стимулирование потребительского спроса. Сделать это очень просто: понизить НДС с 20% до 15%. Это подстегнет экономику и позволит ей выйти из ступора, в которой она находится сейчас. Второй шаг - это применение дифференцированного подхода к налогообложению производства в зависимости от глубины переработки продукта. Отменить возврат НДС экспортерам сырья. Еще один шаг – пятилетний мораторий на введение новых налогов, сборов, акцизов и так далее. Для наиболее пострадавших отраслей экономики необходимо восстановить популярный налоговый режим ЕНВД, - отмечает Алексей Козицкий.Выбор есть всегда!Ключевая проблема, с которой предстоит столкнуться не только обновленной партии, но и всем политическим силам России, - это явка на выборах. Так уж выходит, что большинство избирателей не ходят на выборы, происходит это по разным причинам.- Я считаю, что наша общая задача, как патриотов страны, сделать так, чтобы как можно больше людей пришло на выборы. Не важно, за какую партию они проголосуют. Нас ждет трехдневное голосование, я предлагаю всем, кто сомневается в легитимности выборов, прийти в последний день голосования за полчаса до закрытия избирательных участков. Вы убедитесь, что ваш голос не ушел кому-либо против вашей воли. Хотя бы так: прийти на участок, убедиться, что голос не украден, и, в идеале, проголосовать, - добавил Алексей Козицкий.