Во Владивостоке загорелась квартира на 21 этаже ЖК "Фрегат". Подробности

Пожар в 25-этажном доме на Нейбута во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцами

Во Владивостоке вечером 2 марта загорелась квартира в жилом комплексе "Фрегат" на Нейбута. Сейчас туда стягиваются пожарные расчеты. По уточненным данным, пожар в доме №6 ЖК "Фрегат 2".

Обновление на 20:30:

В МЧС региона сообщили, что пожар удалось быстро потушить. Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 19.28. В 19.34 к дому прибыли первые пожарные подразделения. В 20.10 пожар был локализован, а в 20.11 ликвидировано открытое горение.

- В ходе разведки было установлено, что горит квартира на 21 этаже. Огонь частично захватил квартиру, а дым от пожара распространился на весь подъезд. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 71 человек личного состава и 19 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.

Общая площадь горения составила 30 квадратных метров. Из отрезанной дымом соседней квартиры был эвакуирован один ребенок.

Осложняется ситуация тем, что очаг пожара находится на 21 этаже 25-этажного дома. Кроме того, из-за того, что весь двор запаркован машинами, пожарные не могут подъехать.

О пострадавших пока не сообщается. Жителей многоэтажки эвакуируют.

Пожар в 25-этажном доме на Нейбута во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцами

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.