«Дети кричали - мы задыхаемся»: девушка рассказала, что пережили погорельцы Нейбута в ожидании спасателей

Люди принесли цветы на место трагедии. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

2 марта 2021 года. Владивосток.

19:25 – на 21 этаже многоквартирного дома по улице Нейбута раздался взрыв.

- Я услышала громкий хлопок. Он был такой силы, что я подумала – выбило соседскую дверь, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Алена, которая живет на 21 этаже в доме на Нейбута,6.

Мощный взрыв тогда услышали и другие соседи. Тут же в общем чате жильцов 25-этажного дома посыпались сообщения. Все пытались выяснить, что случилось. Но о самой страшной детали стало ясно не сразу. «В квартире дети» - звучало почти как приговор, пробирающий до мурашек.

19:26 – весь 21 этаж заволокло едким дымом. Черные столбы просачивались уже и в соседские квартиры, расположенные на другом конце коридора.

Дым распространился молниеносно. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- В какой-то момент я услышала истошные детские крики. Они кричали: «Мы задыхаемся». Конечно, я попыталась выйти из квартиры, чтобы помочь им, но просто не смогла. Это было элементарно невозможно. Я начала открывать дверь, и меня пробрало ядовитым дымом и жаром. Моя квартира была вся в дыму, - говорит Алена.

19:28 – соседи начали трубить в своем чате, чтобы все звонили в МЧС.

- Сразу сработала пожарная сигнализация на 1 этаже. На нашем этаже ничего не было слышно. Почти все жильцы звонили, чтобы вызвать пожарных, - рассказывает Алена. - Я была на месте и читать сейчас, что мы виноваты в произошедшем, крайне тяжело и несправедливо. Но ведь это было невозможно. Никого из комментаторов там не было. Но, по их мнению, виноваты мы.

Весь этаж в копоти. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

19:36 – соседи сообщают, что у дома замечена первая пожарная машина.

«Слава богу, быстро» - тогда с облегчением подумали жильцы.

19:40 – соседи стали задаваться вопросом, все ли живы.

20:04 – «тут где-то дети кричали» - пишут в чате жильцы.

Прошло около получаса после того, как Алена впервые услышала детские крики.

Уже в девятом часу появилась информация о том, что горит 281 квартира, дети находились в 280. Жильцы полыхающей квартиры укрылись от огня и дыма у соседей в 282.

20:44 – в домовом чате появляется информация о том, что дети находятся в горящей квартире без родителей.

В это же время в социальных сетях появляется информация о том, что из 280 квартиры вытащили двух детей. Они были без сознания. В экстренном порядке их передали в руки врачам скорой помощи, чтобы предпринять все реанимационные действия.

21:00 – соседи сообщают о том, что оба ребенка скончались, отравившись дымом.

- Дети перестали кричать еще до приезда скорой помощи, - с комом в горле вспоминает Алена.

Мальчику было 7 лет, девочке - всего 4 года. Так выглядит краткая хро